La valeur du jour à Wall Street - UPS chute : abaissement des perspectives annuelles

(AOF) - Plus fort repli du S&P 500, UPS (-12,30% à 127,35 dollars) décroche à Wall Street après la publication de résultats inférieurs aux attentes ce mardi au titre du deuxième trimestre 2024 et l'annonce de la réduction de ses objectifs annuels. Sur cette période, le concurrent de FedEx a généré un profit net de 1,41 milliard de dollars, soit 1,65 dollar par action. Il s'élevait à 2,08 milliards de dollars, soit 1,79 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,79 dollar, alors que le marché anticipait 1,99 dollar.

"Ce BPA a été inférieur de 29,5% à celui de la même période en 2023" explique l'entreprise postale américaine.

En outre, les revenus ont reculé de 1,1% à 21,82 milliards de dollars, à comparer au consensus de 22,18 milliards de dollars.

Le bénéfice d'exploitation consolidé s'élève à 1,9 milliard de dollars, soit une baisse de 30,1% par rapport au deuxième trimestre 2023. "Comme prévu, notre bénéfice d'exploitation a diminué au cours du premier semestre 2024 par rapport à l'année dernière. À l'avenir, nous prévoyons de renouer avec la croissance du bénéfice d'exploitation", explique Carol Tomé, présidente-directrice générale d'UPS.

Ces résultats décevants s'accompagnent de la réduction de ses objectifs 2024. UPS cible environ 93 milliards de dollars de revenus et une marge opérationnelle ajustée d'environ 9,4%. La société tablait auparavant sur un chiffre d'affaires entre 92 et 94,50 milliards de dollars et sur une marge opérationnelle ajustée comprise entre 10% et 10,6%.

Enfin, la société a annoncé le redémarrage du programme de rachat d'actions, avec un objectif de 1 milliard de dollars par an.

