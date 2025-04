La valeur du jour à Wall Street UnitedHealth plombe le Dow Jones après la révision à la baisse de certains objectifs financiers

(AOF) - UnitedHealth Group signe, de loin, la plus forte baisse du Dow Jones à New York avec une chute de 19,95 %, à 468,35 dollars. Dans son sillage, le titre entraîne les autres acteurs du secteur comme Humana (-7,02 %), Molina Healthcare (-3,32 %) ou encore CVS Health (-2,98 %). La raison de la défiance des investisseurs : la révision à la baisse de certains objectifs financiers. Le spécialiste de l’assurance et des services de santé table désormais sur un bénéfice par action compris entre 24,65 et 25,15 dollars, contre une précédente fourchette allant de 28,15 à 28,65 dollars.

Pour justifier ce revirement, UnitedHealth Group a expliqué qu'il s'inquiétait de l'augmentation des activités de soins au sein de sa division Medicare Advantage, notamment dans les services médicaux et ambulatoires, ainsi que des changements imprévus dans le profil des membres d'Optum Health. Enfin, le groupe subi également la poursuite de la réduction du financement de Medicare, l'assurance santé fédérale américaine destinée aux personnes âgées et aux invalides. Décidée par l'administration précédente, elle a été plus importante que prévu.

En ce qui concerne le premier trimestre, le groupe a vu son bénéfice d'exploitation croître de 15,2 %, à 9,1 milliards de dollars, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 9,82 %, pour s'élever à 109,6 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur des revenus supérieurs de plus de 2 milliards de dollars. Autre déception : le bénéfice net ajusté par action est passé de 6,91 à 7,2 dollars, soit 9 cents de moins que prévisions des brokers.