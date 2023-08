La valeur du jour à Wall Street - Uber efface ses pertes sur un an grâce à de solides performances trimestrielles

(AOF) - Bien que son titre soit en recul de 5,8% à 46,6 dollars à New-York, Uber a dégagé un bénéfice net de 394 millions de dollars au second trimestre 2023. Il y a un an, à la même période, la multinationale américaine avait affiché une perte de 713 millions de dollars. En outre, son EBITDA ajusté de 916 millions de dollars contre 364 millions de dollars, soit une hausse de 152% en glissement annuel. Ses ventes sont passées de 8,07 milliards au second trimestre 2022 à 9,23 milliards de dollars au second trimestre 2023, soit une hausse de 14% en glissement annuel ou 17% à taux de change constant.

La hausse de ses ventes sont portées par la croissance de ses activités " Mobilité " (38% en glissement annuel) et " Livraison " (14% en glissement annuel). Toutefois, les revenus de son activité " Fret " reculent de 30% en glissement annuel sur un an.

Uber affirme que ses réservations brutes ont augmenté de 16% d'une année à l'autre (entre le second trimestre 2022 et le second trimestre 2023) pour s'établir à 33,6 milliards de dollars, ou 18% en devises constantes.

Celles pour l'activité " Mobilité " s'établissent à 16,7 milliards de dollars (soit une croissance de 25% sur 12 mois ou de 28 % en devises constantes). Les réservations brutes de l'activité " Livraison " s'affichent à 15,6 milliards de dollars (soit une hausse de 12% ou de 14% en devises constantes sur 12 mois).

La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation s'est élevée à 1,2 milliard de dollars au second trimestre 2023 contre 439 millions de dollars il y a un an, ce qui représente un bond de 171%.

Le flux de trésorerie disponible (défini comme le flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation moins les dépenses en capital) s'est élevé à 1,14 milliard de dollars contre 382 millions de dollars il y a un an, ce qui représente un bond de 198%.

" Une demande soutenue, de nouvelles initiatives de croissance et une discipline continue en matière de coûts ont permis de réaliser un excellent trimestre, avec des trajets en hausse de 22% et un bénéfice d'exploitation GAAP pour la première fois dans l'histoire d'Uber ", a déclaré Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber.

Coté perspectives, pour le troisième trimestre 2023, Uber table sur des réservations brutes de 34 à 35 milliards de dollars et un EBITDA ajusté compris entre 975 millions de dollars et 1,03 milliard de dollars.

