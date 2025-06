La valeur du jour à Wall Street Tesla sur tous les fronts

(AOF) - Le titre Tesla affiche une hausse de 2,39 %, à 333,889 dollars, et se dirige vers une quatrième progression consécutive. L’actualité est dense aujourd’hui autour de la marque américaine. En réponse à un tweet lui demandant quand auront lieu les premières balades en public des véhicules autonomes, autrement dit, quand seront lancés les robotaxis, Elon Musk a répondu « provisoirement le 22 juin ». Le patron du spécialiste des véhicules électriques a ajouté que sa société était particulièrement paranoïaque au niveau de la sécurité, donc la date pourrait changer.

La première voiture Tesla à se conduire seule depuis la fin de la chaîne de production jusqu'au domicile du client est programmée pour le 28 juin toujours selon Elon Musk.

En parallèle, en France, Tesla fait l'objet d'une plainte en justice de la part d'une dizaine d'usagers. Ces derniers se plaignent de dégradations qui ont visé leurs véhicules à cause de la politisation d'Elon Musk auprès de Donald Trump. Les avocats de ces propriétaires de Tesla ont indiqué que " les véhicules de la marque Tesla sont devenus des symboles politiques forts et apparaissent désormais comme de véritables totems d'extrême-droite, au grand dam de ceux qui en avaient fait l'acquisition à la seule fin de disposer d'un véhicule innovant et écologique ".

D'ailleurs, depuis, Elon Musk s'est querellé avec Donald Trump via leurs propres réseaux sociaux et s'en était suivi une chute de 14,26 % pour le titre Tesla en Bourse, soit une perte de capitalisation boursière de plus de 152 milliards de dollars. Depuis l'action a enchaîné trois progressions consécutives pour un gain de cumulé de 14,54 %, et a presque retrouvé son niveau d'avant l'embrouille publique avec le président des États-Unis. Elon Musk a notamment fait son mea culpa en indiquant sur X : " je regrette certains de mes messages sur le président Trump la semaine dernière. Ils sont allés trop loin ".

