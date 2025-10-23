La valeur du jour à Wall Street Tesla recule face à des trimestriels contrastés et un manque de précision sur le futur

(AOF) - Le titre Tesla (-3,85%, à 422,09 dollars) est délaissé, victime d’une publication trimestrielle contrastée et du manque de précisions sur les relais de croissance du groupe (robots-taxis et robots humanoïdes). Au troisième trimestre, le groupe américain a dévoilé une hausse de ses revenus de 12%, à 28,095 milliards de dollars, contre des attentes à 26,22 milliards de dollars. Dans le détail, l’activité Automobile a connu une croissance de 6%, à 21,205 milliards de dollars, avec une baisse de 5% de la production, mais une hausse de 7% des livraisons.

Les revenus de l'automobile ont, en outre, été pénalisés par la baisse des crédits réglementaires décidée par l'administration Trump.

De son côté, la division Production et stockage d'énergie a vu son chiffre d'affaires bondir de 44%, à 3,415 milliards de dollars, tandis que pour les services et autres revenus, la progression a atteint 25%, à 3,475 milliards de dollars.

Parmi les déceptions, le bénéfice dilué par action s'est affaissé de 31%, à 0,50 dollar, alors que les analystes tablaient sur un repli moins prononcé à 0,54 dollar. Le bénéfice net a, quant à lui, fondu de 29%, à 1,77 milliard de dollars.

Commentant les autres lignes de compte, Jefferies a indiqué que le flux de trésorerie disponible dépassait largement les attentes à 3,990 milliards de dollars sur le trimestre, en hausse de 46%, et que les dépenses d'investissement de 2,2 milliards de dollars restaient conformes à la tendance.

Les annonces n'ont guère surpris selon Jefferies

Lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats, Jefferies a précisé qu'elle a apporté plus de répétitions que de nouveautés. Parmi les annonces marquantes, la banque d'investissement a retenu que le groupe ciblait 8 à 10 zones métropolitaines d'ici la fin de l'année pour ses robots-taxis, et la suppression des conducteurs humains à Austin d'ici la fin 2025. Il y a également la technologie Full Self Driving (FSD) qui pourrait être appliquée aux poids lourds et enfin, la présentation d'Optimus, le robot humanoïde au premier trimestre 2026.

Ces annonces, pourtant importantes, n'ont pas été saluées par manque de profondeur et de détails.

Partant, les analystes de Jefferies ont confirmé leur recommandation à Conserver sur l'action Tesla, avec une cible de cours de 300 dollars, ce qui représente un potentiel de baisse de 31,66% par rapport à la clôture de mardi.

