 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,05
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street Tesla recule face à des trimestriels contrastés et un manque de précision sur le futur
information fournie par AOF 23/10/2025 à 17:04

(AOF) - Le titre Tesla (-3,85%, à 422,09 dollars) est délaissé, victime d’une publication trimestrielle contrastée et du manque de précisions sur les relais de croissance du groupe (robots-taxis et robots humanoïdes). Au troisième trimestre, le groupe américain a dévoilé une hausse de ses revenus de 12%, à 28,095 milliards de dollars, contre des attentes à 26,22 milliards de dollars. Dans le détail, l’activité Automobile a connu une croissance de 6%, à 21,205 milliards de dollars, avec une baisse de 5% de la production, mais une hausse de 7% des livraisons.

Les revenus de l'automobile ont, en outre, été pénalisés par la baisse des crédits réglementaires décidée par l'administration Trump.

De son côté, la division Production et stockage d'énergie a vu son chiffre d'affaires bondir de 44%, à 3,415 milliards de dollars, tandis que pour les services et autres revenus, la progression a atteint 25%, à 3,475 milliards de dollars.

Parmi les déceptions, le bénéfice dilué par action s'est affaissé de 31%, à 0,50 dollar, alors que les analystes tablaient sur un repli moins prononcé à 0,54 dollar. Le bénéfice net a, quant à lui, fondu de 29%, à 1,77 milliard de dollars.

Commentant les autres lignes de compte, Jefferies a indiqué que le flux de trésorerie disponible dépassait largement les attentes à 3,990 milliards de dollars sur le trimestre, en hausse de 46%, et que les dépenses d'investissement de 2,2 milliards de dollars restaient conformes à la tendance.

Les annonces n'ont guère surpris selon Jefferies

Lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats, Jefferies a précisé qu'elle a apporté plus de répétitions que de nouveautés. Parmi les annonces marquantes, la banque d'investissement a retenu que le groupe ciblait 8 à 10 zones métropolitaines d'ici la fin de l'année pour ses robots-taxis, et la suppression des conducteurs humains à Austin d'ici la fin 2025. Il y a également la technologie Full Self Driving (FSD) qui pourrait être appliquée aux poids lourds et enfin, la présentation d'Optimus, le robot humanoïde au premier trimestre 2026.

Ces annonces, pourtant importantes, n'ont pas été saluées par manque de profondeur et de détails.

Partant, les analystes de Jefferies ont confirmé leur recommandation à Conserver sur l'action Tesla, avec une cible de cours de 300 dollars, ce qui représente un potentiel de baisse de 31,66% par rapport à la clôture de mardi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
428,8000 USD NASDAQ -2,32%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2025 à 17:04:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank