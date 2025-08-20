La valeur du jour à Wall Street - Target : résultats trimestriels en repli et nomination de son nouveau DG

(AOF) - Target flanche de 8,2% à 96,59 dollars sur la place new-yorkaise après la publication de résultats décevants au second trimestre. Le géant américain de la distribution a maintenu ses prévisions annuelles et nommé Michael Fiddelke au poste de directeur général pour succéder à Brian Cornel, à compter du 1er février 2026. " Mon objectif numéro un est de nous ramener sur la voie de la croissance ", a déclaré le nouveau homme fort de Target. Le bpa dilué est ressorti au deuxième trimestre à 2,05 dollars contre 2,57 dollars sur la période comparable de l'an dernier et un consensus de 2,04 dollars.

Celui-ci s'est affaissé de 20,2%. Sur ce trimestre de l'année 2025, le bénéfice net a reculé de 21,5% à 935 millions de dollars.

Le résultat opérationnel a diminué de 19,4% à 1,31 milliard de dollars. La marge opérationnelle est de 5,2% en 2025, soit un repli de 1,2 point par rapport à l'année précédente à la même période.

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 25,21 milliards de dollars pour le deuxième trimestre contre 24,93 milliards de dollars de consensus, selon les données LSEG. Il est en léger repli de 0,9% sur un an. Le groupe enregistre un repli de 3,2% de ses ventes à nombres de magasins comparables et un recul des ventes comparables de 1,9%. Ces replis ont été compensées par une augmentation de 4,3% des ventes numériques.

Le groupe de distribution a par ailleurs maintenu ses prévisions annuelles, rabaissées en mai, invoquant la faiblesse de la demande pour les produits largement discrétionnaires qu'elle vend, tels que les vêtements et les articles électroniques.

La firme cible une baisse de son chiffre d'affaires entre 1 et 3% et un bpa ajusté qui devrait se situer entre 7 et 9 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS