La valeur du jour à Wall Street - Tapestry chute : les tarifs douaniers impactent les prévisions annuelles 2025/2026

(AOF) - Tapestry recule fortement à la Bourse de New York perdant 15,18%, à 96,32 dollars, après avoir publié des résultats annuels décevants sur l'exercice 2024/2025. Sur cette période, le bénéfice d’exploitation (GAAP) a baissé pour atteindre les 415 millions de dollars, contre 1,14 milliard de dollars il y a un an. La marge opérationnelle ressort à 5,9%, contre 17,1% un an plutôt. Le bénéfice net (GAAP) est en repli à 183 millions de dollars, contre 816 millions l'année dernière. Par action, le bénéfice dilué du groupe ressort à 0,82 dollar, contre 3,50 dollars un an avant.

La société a été confronté à d'importantes charges exceptionnelles qui ont pesé sur ses comptes de résultat : dépréciations de la marque Kate Spade, dépenses de restructuration et de coûts liés à la vente de Stuart Weitzman. " Ces frais résultent d'une baisse attendue des flux de trésorerie, qui incluaient un impact estimé des augmentations de coûts dues aux changements de politiques tarifaires et commerciales ", souligne Tapestry.

Dans le détail, en février dernier, Tapestry a annoncé la conclusion d'un accord définitif pour vendre la marque Stuart Weitzman (société de chaussures) à Caleres pour 105 millions de dollars en espèces. La transaction devrait être finalisée au cours de cet été.

En outre, le groupe américain de prêt à porter peut se targuer d'avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel record de 7 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice 2024/2025, soit une augmentation de 5%, alimentée par une croissance de 10% à taux de change constant des ventes de sa marque Coach. Les ventes des marques Kate Spade et Stuart Weitzman ont en revanche diminué respectivement de 10 et 11%.

C'est en Europe que la société a réalisé la plus forte progression de son chiffre d'affaires sur cet exercice : +28% à taux de change constant. Celui en Amérique du Nord a progressé de 5% à taux de change constant comme dans la zone " Greater China " (Chine, Taïwan, Hong Kong SAR et Macao SAR).

En outre, le conseil d'administration de Tapestry a approuvé une augmentation de 14% du dividende de la société, avec un dividende trimestriel en numéraire de 0,40 dollar par action ordinaire. Il sera versé le 22 septembre 2025 aux actionnaires.

Prudence sur ses perspectives

Pour l'exercice 2025/2026, le groupe américain de prêt-à-porter table sur des revenus approchant les 7,2 milliards de dollars, soit une croissance de 1 à 3%.

La marge opérationnelle devrait être supérieure à celle de l'exercice qui vient de se terminer. Elle reflète plus de 250 points de base de l'expansion de la marge sous-jacente, contrebalancée par un impact négatif des tarifs et droits de douane d'environ 230 points de base.

Le groupe table sur un bénéfice par action dilué ajusté entre 5,30 et 5,45 dollars, soit une potentielle croissance de 4 à 7%, contre un consensus de 5,49 dollars, selon LSEG et contre 5,10 dollars sur l'exercice 2024/2025. Cette prévision prend en compte l'impact négatif des tarifs douaniers de plus de 0,60 dollar.

Le flux de trésorerie disponible ajusté devrait être proche de 1,3 milliard de dollars, contre 1,35 milliard de dollars en 2024/2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS