La valeur du jour à Wall Street - Synopsys soutenu par une prise de participation de 2 milliards de dollars de Nvidia

(AOF) - Synopsys gagne 3,42%, à 432,31 dollars, grâce à l'annonce d'une prise de participation de 2 milliards de dollars de Nvidia (+1,05%, à 178,85 dollars). Cet investissement dans le fournisseur de logiciels de conception de puces est réalisé dans le cadre d'un accord stratégique, dont l'objectif est de "révolutionner la conception et l'ingénierie dans tous les secteurs industriels". Les deux partenaires souhaitent fournir des capacités permettant aux équipes de R&D de concevoir, simuler et vérifier des produits intelligents avec plus de précision, plus rapidement et à moindre coût.
" La complexité et le coût du développement des systèmes intelligents de nouvelle génération exigent des solutions d'ingénierie intégrant davantage l'électronique et la physique, accélérées par les capacités de l'IA et le traitement informatique. Aucune autre entreprise n'est mieux placée que Synopsys et Nvidia pour fournir des solutions de conception de systèmes holistiques basées sur l'IA ", a déclaré Sassine Ghazi, PDG de Synopsys.
Nvidia a investi 2 milliards de dollars dans des actions ordinaires Synopsys au prix d'achat de 414,79 dollars par action.
