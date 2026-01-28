La valeur du jour à Wall Street - Starbucks bien orienté en Bourse sur fond de perspectives solides

(AOF) - Starbucks s'adjuge 4%, à 99,62 dollars. La chaîne américaine de cafés a dévoilé mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par un net redressement des ventes à périmètre comparable, tant aux Etats-Unis qu’à l’international. Une performance qui a ravivé l’espoir d’un retour à une croissance à deux chiffres des résultats. Sur son premier trimestre fiscal, clos le 28 décembre, le chiffre d'affaires net a progressé de 6%, à 9,9 Mds USD, dépassant le consensus de 9,7 Mds USD.

Les ventes mondiales de Starbucks ont progressé de 4% à périmètre comparable, là où le consensus anticipait une hausse d'environ 2%. À titre de comparaison, l'activité du groupe basé à Seattle s'était contractée de 4% sur la même base un an plus tôt.

En revanche, en raison de coûts opérationnels toujours élevés et d'une hausse de la charge fiscale, le bénéfice net s'est replié à 293,3 M USD, soit 26 cents par action, contre 780,8 M USD (69 cents par action) un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels (non-GAAP), le bénéfice par action ressort à 56 cents, un niveau légèrement inférieur aux attentes.

Pour son nouvel exercice 2025/2026, le groupe vise une croissance à périmètre comparable d'au moins 3%, tant aux Etats-Unis qu'à l'international, assortie d'une légère amélioration de la marge opérationnelle d'une année sur l'autre.

Dans son communiqué, Starbucks précise avoir bénéficié d'une hausse de 3% du nombre de transactions, combinée à une augmentation moyenne de 1% du ticket par opération.

