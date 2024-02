La valeur du jour à Wall Street - Snap coule en Bourse après avoir raté ses estimations de chiffre d'affaires

(AOF) - Snap dégringole à la bourse new-yorkaise, chutant de 34,32% à 11,46 dollars. Ce qui correspond à sa plus forte baisse en une séance depuis juillet 2022. La maison mère de la messagerie Snapchat, introduite en Bourse en 2017, a publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street, à rebours des solides performances trimestrielles de Meta et Microsoft : 1,36 milliard de dollars, en hausse de 5%, contre un consensus logé à 1,38 milliard de dollars. Par ailleurs, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 8 cents, contre 6 cents de consensus.

La firme californienne a réduit se perte nette au quatrième trimestre, ressortant à 248,7 millions de dollars contre 288 millions l'année précédente à la même époque.

Une nouvelle coupe dans les effectifs

L'Ebitda ajusté s'établit à 159 millions de dollars contre 233 millions de dollars un an plus tôt.

Dans ce contexte morose, Snap va de nouveau tailler dans ses effectifs à hauteur de 10%, soit environ 500 personnes. En 2022, le groupe avait déjà supprimé 20% de ses effectifs, soit 1200 salariés, dans le cadre d'une restructuration plus vaste.

Au premier trimestre, le groupe cible des revenus entre 1,095 et 1,135 milliard de dollars, en croissance de 11% à 15%. Wall Street vise 1,12 milliard de dollars. L'Ebitda ajusté est attendu entre -55 millions de dollars -95 millions de dollars.

