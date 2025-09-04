La valeur du jour à Wall Street - Salesforce : faiblesse de l'action du fait d'objectifs trimestriels décevants

(AOF) - Salesforce est sanctionné pour ses perspectives décevantes et voit son titre tomber à la dernière place de l'indice Dow Jones : - 6,45% à 239,91 dollars. UBS juge qu'il n'existe pas encore de voie claire vers une croissance supérieure à 10 % pour le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance. Pour l'analyste, le marché des logiciels CRM est plutôt mature et la réalité est que les investissements dans l’IA 'front-office' en sont encore à un stade très précoce.

Au deuxième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2026, la firme américaine a généré un bénéfice net de 1,89 milliard de dollars, soit 1,96 dollar par action contre respectivement 1,43 milliard de dollars, soit 1,47 dollar, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,91 dollars contre un consensus de 2,78 dollars.

Les revenus ont progressé de 10% à 10,2 milliards de dollars contre 10,14 milliards attendus. Ils ont augmenté de 9% hors impact des changes.

Au troisième trimestre, Salesforce prévoit un bénéfice par action ajusté situé entre 2,84 dollars et 2,86 dollars pour des revenus en croissance de 8% à 9%, soit entre 10,24 et 10,29 milliards de dollars. Le consensus s'élève à respectivement 2,84 dollars et 10,29 milliards de dollars.Le programme de rachat d'actions existant de Salesforce a été augmenté de 20 milliards de dollars, portant le total autorisé à 50 milliards de dollars.

JPMorgan reste d'avis que Salesforce s'est transformé en une entreprise hautement rentable et génératrice de trésorerie. L'analyste continue de voir un potentiel de hausse à partir des niveaux actuels, alors que l'entreprise équilibre croissance, rentabilité et génération de flux de trésorerie disponibles (FCF), tout en intégrant des capacités d'IA générative dans ses solutions cloud.

