La valeur du jour à Wall Street - Procter & Gamble : des perspectives en berne plombées par les taxes douanières

(AOF) - Procter & Gamble se replie de 4,65% à 158,02 dollars, accusant l'une des plus fortes baisses du S&P 500. Le spécialiste américain des produits ménagers et d'hygiène a abaissé ses prévisions annuelles en raison de l'impact des taxes douanières : il anticipe désormais un chiffre d'affaires stable, là où il prévoyait jusqu'ici une croissance comprise entre 2% et 4% pour son exercice décalé, qui s'achèvera fin juin. Concernant le bénéfice net, il n'est plus attendu en hausse que de 6% à 8%, contre une fourchette de 10% à 12% visée précédemment.

Le bpa ajusté est attendu entre 6,72 et 6,82 dollars, contre une prévision précédente allant de 6,91 à 7,05 dollars.

Lors de son troisième trimestre, la firme basée dans l'Ohio a déclaré un bpa ajusté de 1,54 dollar contre 1,53 dollar de consensus. Le chiffre d'affaires s'est replié de 2% à 19,78 milliards de dollars, contre un consensus de 20,11 milliards.

P&G, qui a significativement augmenté ses prix ces dernières années, a indiqué qu'il compterait moins sur cette stratégie pour stimuler ses ventes. L'entreprise a augmenté ses prix de 1% ce trimestre, tandis que les volumes ont reculé de 1%.

"Nous avons enregistré une croissance modeste des ventes organiques et du BPA ce trimestre dans un environnement de consommation et géopolitique difficile et volatile", a déclaré Jon Moeller, DG. "Nous procédons aux ajustements nécessaires de nos perspectives à court terme afin de refléter les conditions de marché sous-jacentes".

Environ 90% des produits vendus par P&G aux États-Unis sont fabriqués localement. Le groupe importe des ingrédients bruts, des matériaux d'emballage et certains produits finis de Chine vers les États-Unis.

Les biens fabriqués aux États-Unis mais exportés vers le Canada pourraient également être touchés par les droits de douane.

