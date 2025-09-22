 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La valeur du jour à Wall Street Pfizer pourrait débourser un maximum de 7,354 milliards de dollars pour racheter Metsera
information fournie par AOF 22/09/2025 à 16:56

(AOF) - Pfizer (+2,90 %, à 20,90 dollars) et Metsera (+62,73 %, à 54,22 dollars) ont signé un accord définitif qui prévoit l’acquisition du second par le premier pour une valeur d’entreprise de 4,9 milliards de dollars, hors droits de valeur conditionnelle. Pfizer propose de racheter toutes les actions ordinaires de Metsera en circulation au prix de 47,50 dollars par titre, ce qui représente une prime de 42,56 % par rapport au cours de clôture de l’action vendredi dernier.

Pfizer pourrait débourser plus en fonction de certaines étapes

En outre, Pfizer pourrait dépenser jusqu'à 22,50 dollars par action supplémentaire grâce à un droit de valeur conditionnelle qui dépend de l'atteinte de trois étapes cliniques et réglementaires spécifiques. Ainsi, après le démarrage de l'essai clinique de la combinaison MET-097i et MET-223i de Metsera, Pfizer déboursera 5 dollars par action supplémentaires, soit 525,278 millions de dollars. Puis, si les autorités sanitaires américaines (FDA) approuvent la monothérapie mensuelle MET-097i, ce seront 7 dollars par titre en plus, soit 735,388 millions de dollars. Enfin, si la FDA approuve la combinaison mensuelle MET-097i et MET-223i, Pfizer devra débourser 10,50 dollars par titre, soit 1,103 milliard de dollars. Au total, cette opération pourrait coûter au laboratoire américain un maximum de 7,354 milliards de dollars.

Avec cette opération Pfizer met un pied sur le marché des traitements contre l'obésité

Ce rachat doit permettre à Pfizer de s'implanter sur le marché des traitements contre l'obésité. Le média britannique Financial Times a rappelé que Pfizer avait tenté de lancer un traitement de ce type mais qu'il avait échoué.

De son côté, le 7 janvier 2025, Metsera a dévoilé des résultats positifs d'un essai de phase IIa de 12 semaines portant sur 120 participants obèses et en surpoids, non atteints de diabète de type 2. La perte de poids moyenne s'est élevée à 11,3 % dans la cohorte recevant une dose de 1,2 mg (la plus importante) après 12 semaines. Le produit a, en outre, été bien toléré avec des effets indésirables gastro-intestinaux légers ou modérés et de courte durée.

Pfizer va ainsi tenter de rattraper son retard sur un marché qui est actuellement dominé par son compatriote Eli Lilly et le Danois Novo Nordisk. Selon une note de Morgan Stanley datée de mai 2025, ce marché a généré 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024, et le montant total devrait atteindre les 150 milliards de dollars en 2035.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PFIZER
24,510 USD NYSE +2,00%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 16:56:00.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 16:56:00.

