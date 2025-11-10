La valeur du jour à Wall Street Pfizer en léger repli après avoir remporté la bataille contre Novo Nordisk pour Metsera

(AOF) - A la Bourse de New York, le titre Pfizer (-0,59%, à 24,29 dollars) se montre plutôt indécis après la décision de Metsera d'accepter l'offre du laboratoire américain, au détriment de celle de Novo Nordisk, pour son acquisition. Pfizer va finalement acquérir Metsera à un prix pouvant monter jusqu'à 86,25 dollars par action, alors que le précédent accord entre les deux sociétés du 22 septembre prévoyait 70 dollars par titre. Selon JPMorgan, Pfizer va finalement débourser plus de 10 milliards de dollars, dont 75% immédiatement, contre une proposition initiale de 7,3 milliards de dollars.

Entre temps, le danois Novo Nordisk était entré dans la danse pour s'offrir la société de biotechnologie, faisant une première offre pouvant s'élever jusqu'à 77,75 dollars, puis une seconde à 86,20 dollars par action.

Durant cette bataille, Pfizer avait également saisi la justice arguant qu'il s'agissait d'une tentative de la part d'une entreprise en position dominante sur le marché de supprimer la concurrence en violation de la loi, en rachetant un concurrent américain émergent. Pfizer indiquait également que la proposition du Danois était structurée de manière à contourner les lois antitrust et comportait certains risque réglementaires.

De son côté, Metsera a indiqué dans son dernier communiqué de presse avoir reçu une demande d'informations de la Commission fédérale du commerce américaine concernant les risques potentiels liés à la structure de l'offre proposée par Novo Nordisk au regard du droit américain de la concurrence. Le conseil d'administration de Metsera a conclu que la transaction proposée par Novo Nordisk présentait des risques juridiques et réglementaires inacceptables pour la société et ses actionnaires. Par conséquent, l'offre de Pfizer a été privilégiée, après avoir cependant réussi à faire monter les enchères.

JPMorgan positif sur cette opération de croissance externe

Les analystes de JPMorgan estiment que malgré la hausse du prix d'acquisition, l'opération sera bien accueillie par les investisseurs, compte tenu de la nécessité pour le laboratoire américain d'élargir son pipeline et de son engagement à devenir un acteur majeur dans les traitements contre l'obésité.

Metsera va apporter à Pfizer un portefeuille d'actifs dans ce domaine et notamment deux produits prometteurs : MET-097i et MET-233i. Le premier se distingue par son potentiel de dosage mensuel unique et les résultats ont déjà révélés une perte de poids de 14,1% par rapport au placebo après 28 semaines de traitement, des résultats semblables à ceux du Zepbound d'Eli Lilly.

JPMorgan pense que si Eli Lilly et Novo Nordisk devraient rester dominants sur le marché de l'obésité, même une part de marché modeste pour MET-097i pourrait représenter plusieurs milliards de dollars pour Pfizer.

Les analystes estiment également que sur le plan financier, la transaction devrait être dilutive jusqu'en 2030, en raison de coûts opérationnels et de financements supplémentaires.