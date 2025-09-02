La valeur du jour à Wall Street - PepsiCo : Elliott Management donne le ton après sa prise de participation

(AOF) - PepsiCo avance de 2,53% à 152,41 dollars après l'annonce de la prise de participation d'Elliott Management de 4 milliards de dollars dans son capital, selon le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le fonds activiste a exhorté le géant des sodas à repenser ses activités nord-américaines de boissons et de snacks. Il a indiqué que le propriétaire de marques emblématiques telles que Pepsi-Cola, Lay's et Doritos faisait face à des résultats financiers jugés "médiocres".

Elliott demande également au conseil d'administration de rationaliser la structure de coûts de la branche alimentaire et de céder les actifs non stratégiques ou peu performants, selon les termes de la lettre.

"En adoptant ces mesures, PepsiCo dispose d'une occasion unique d'accélérer la croissance de ses revenus et de ses bénéfices, et de favoriser une revalorisation significative de son titre, ce qui pourrait offrir plus de 50 % de potentiel de hausse aux actionnaires ", ont fait part Marc Steinberg, associé chez Elliott, et Jesse Cohn, associé gérant, dans une lettre.

Elliott a déjà mené des campagnes activistes auprès d'entreprises telles que Honeywell, où il a orchestré la scission du fabricant de machines lourdes, et Starbucks, où il a milité pour un changement de direction.

PepsiCo avait fait état mi-juillet d'une hausse surprise de l'activité au deuxième trimestre tout en visant une baisse moins importante que prévu de son bénéfice 2025. Ses revenus ont progressé sur la période de 1%, à 22,73 milliards de dollars, alors que le consensus ciblait une baisse de 0,99 %, à 22,28 milliards de dollars. Le Bpa s'est élevé à 2,12 dollars, contre 3,59 dollars un an plus tôt à la même période et un consensus de 2,03 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS