 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 676,00
-0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street - PepsiCo : Elliott Management donne le ton après sa prise de participation
information fournie par AOF 02/09/2025 à 17:32

(AOF) - PepsiCo avance de 2,53% à 152,41 dollars après l'annonce de la prise de participation d'Elliott Management de 4 milliards de dollars dans son capital, selon le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le fonds activiste a exhorté le géant des sodas à repenser ses activités nord-américaines de boissons et de snacks. Il a indiqué que le propriétaire de marques emblématiques telles que Pepsi-Cola, Lay's et Doritos faisait face à des résultats financiers jugés "médiocres".

Elliott demande également au conseil d'administration de rationaliser la structure de coûts de la branche alimentaire et de céder les actifs non stratégiques ou peu performants, selon les termes de la lettre.

"En adoptant ces mesures, PepsiCo dispose d'une occasion unique d'accélérer la croissance de ses revenus et de ses bénéfices, et de favoriser une revalorisation significative de son titre, ce qui pourrait offrir plus de 50 % de potentiel de hausse aux actionnaires ", ont fait part Marc Steinberg, associé chez Elliott, et Jesse Cohn, associé gérant, dans une lettre.

Elliott a déjà mené des campagnes activistes auprès d'entreprises telles que Honeywell, où il a orchestré la scission du fabricant de machines lourdes, et Starbucks, où il a milité pour un changement de direction.

PepsiCo avait fait état mi-juillet d'une hausse surprise de l'activité au deuxième trimestre tout en visant une baisse moins importante que prévu de son bénéfice 2025. Ses revenus ont progressé sur la période de 1%, à 22,73 milliards de dollars, alors que le consensus ciblait une baisse de 0,99 %, à 22,28 milliards de dollars. Le Bpa s'est élevé à 2,12 dollars, contre 3,59 dollars un an plus tôt à la même période et un consensus de 2,03 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PEPSICO
151,7500 USD NASDAQ +2,09%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 17:32:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue sur un mur avec des logos Eramet
    Eramet nomme Abel Martins-Alexandre dirfin à partir du 15 septembre
    information fournie par Reuters 02.09.2025 18:43 

    Eramet a annoncé mardi la nomination d’Abel Martins-Alexandre en tant que directeur financier du groupe, en charge des systèmes d’information et des achats, à partir du 15 septembre 2025. Abel Martins-Alexandre succède ainsi à Nicolas Carré, qui a annoncé sa décision ... Lire la suite

  • Le Premier ministre François Bayrou arrive à l'hôtel de Matignon, le 2 septembre 2025, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Macron demande au camp gouvernemental de "travailler" avec le PS
    information fournie par AFP 02.09.2025 18:40 

    Le président Emmanuel Macron a réuni mardi les chefs de la coalition gouvernementale pour les enjoindre de "travailler avec les socialistes", à six jours du vote de confiance au Parlement qui semble perdu d'avance pour le Premier ministre François Bayrou. A l'occasion ... Lire la suite

  • Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'alarment du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique ( AFP / Miguel MEDINA )
    Inquiétudes sur l'avenir des manuels scolaires en Ile-de-France
    information fournie par AFP 02.09.2025 18:31 

    Ecrivains, éditeurs et nombre d'enseignants redoutent une disparition progressive des manuels scolaires en Ile-de-France au profit de cours numériques agrégés sur une plateforme unique, une accusation rejetée par la région dirigée par Valérie Pécresse. Plus de ... Lire la suite

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe finit dans le rouge, la politique budgétaire passe au premier plan
    information fournie par Reuters 02.09.2025 18:30 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, pénalisées par la hausse des rendements obligataires dans un contexte d'inquiétude concernant la politique budgétaire de pays comme la France, secouée par la perspective d'une nouvelle crise ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank