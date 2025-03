La valeur du jour à Wall Street - Oracle : nouvelle publication trimestrielle en demi-teinte

(AOF) - Oracle (-4% à 142,84 dollars) occupe l'une des dernières places de l'indice S&P 500 après avoir dévoilé des revenus et des perspectives de ventes décevants. "Notre sentiment est qu'Oracle continue à rencontrer des difficultés pour mettre en ligne et à temps des capacités de centres de données, ce qui retarde la conversion des RPO (carnet de commandes) en revenus, conduisant à un raté sur la croissance du revenu total au troisième trimestre et à une prévision inférieure pour le quatrième trimestre ", explique JPMorgan.

Le bénéfice par action sous les attentes

Au troisième trimestre, clos fin février, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en progression de 22% à 2,936 milliards de dollars, soit 1,02 dollar par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,47 dollar, ressortant 2 cents au-dessous du consensus Bloomberg.

Les revenus ont augmenté de 6% à 14,13 milliards de dollars alors que le marché visait 14,40 milliards de dollars. Ils ont progressé de 8% à taux de change constants, sachant qu'Oracle anticipait une augmentation comprise entre 9% et 11%.

Les revenus cloud du groupe ont augmenté de 23% à 6,2 milliards de dollars, à comparer aux attentes du marché de 6,3 milliards de dollars. Ils ont progressé de 25% à taux de change constants et étaient anticipés en croissance de 25% à 27% à taux de change constants par Oracle.

Envolée du " RPO "

Le " RPO " pour Remaining Performance Obligations, une mesure du carnet de commandes d'Oracle, a atteint 130 milliards de dollars à la fin du trimestre, en progression de 63%.

" Nous avons prévu de doubler la capacité de nos centres de données au cours de cette année civile ", a déclaré Larry Ellison, président du conseil d'administration et directeur technique d'Oracle. " La demande des clients atteint des niveaux records ".

A l'occasion de cette publication, la firme technologique a annoncé une hausse de 25% de son dividende trimestriel à 50 cents par action.

20% de croissance en 2027

Oracle prévoit que la progression du chiffre d'affaires du quatrième trimestre sera de l'ordre de 9% à 11% à taux de change constants. Wall Street anticipe une hausse de 11%. Le cloud est anticipé en croissance de 24% à 28% à taux de change constants. Sur la même base, le bénéfice par action ajusté est prévu entre 1,61 et 1,65 dollar, sachant que le marché cible 1,77 dollar.

" Notre confiance dans l'atteinte de notre objectif de revenus de 66 milliards de dollars pour l'exercice 2026 est désormais plus forte que jamais et représente un taux de croissance d'environ 15 %, a déclaré la directrice financière, Safra Katz, lors de la conférence de presse avec les analystes. " Et plus important encore, je m'attends maintenant à ce que notre taux de croissance pour l'exercice 2027 soit d'environ 20 %, ce qui est encore plus élevé que ce que j'avais précédemment indiqué. "

