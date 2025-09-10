La valeur du jour à Wall Street - Oracle brûle les étapes vers les 1000 milliards de dollars de capitalisation

(AOF) - A l’heure de l’IA, les compteurs s’affolent : les montants investis et les capitalisations atteignent des sommets. Nvidia, le principal bénéficiaire de son développement est devenue la première société au monde à dépasser les 4000 milliards de dollars de capitalisation. Aujourd’hui, Oracle (+41,43% à 341,58 dollars) a vu sa capitalisation passer de plus de 678 milliards de dollars à 940 milliards de dollars entre hier et aujourd’hui. Ce gain de 262 milliards de dollars se compare à une capitalisation de 288 milliards de dollars pour le champion français, LVMH.

Oracle s'envole à la faveur de perspectives particulièrement favorables dans les infrastructures d'intelligence artificielle, dont les géants dans ce domaine comme OpenAI et Meta ont besoin pour faire tourner leurs modèles de langage. Le "RPO" pour Remaining Performance Obligations, une mesure du carnet de commandes d'Oracle, s'est ainsi envolé de 359% a 455 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, clos fin août, de l'exercice 2026.

" Nous avons signé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec trois clients différents au premier trimestre ", a expliqué Safra Catz, directrice générale d'Oracle.

" Il est clair qu'Oracle gagne des parts de marché dans le secteur en forte croissance des infrastructures IA (nous estimons que le marché des applications d'IA à lui seul représentera 155 milliards de dollars d'ici 2030)", explique Bank of America. L'analyste a relevé sa recommandation d'Acheter à Neutre. " Le retour sur investissement des dépenses d'investissement croissantes reste incertain à l'heure actuelle", relève cependant l'analyste. Cette publication," fait peut-être d'Oracle, la plus grande réussite en matière d'accélération de la croissance parmi les grandes capitalisations du secteur technologique ", fait remarquer UBS.

Plus de 500 milliards de dollars de RPO

Et ce n'est pas fini. " Au cours des prochains mois, nous prévoyons de signer plusieurs contrats supplémentaires avec des clients représentant plusieurs milliards de dollars, et le RPO devrait dépasser les 500 milliards de dollars " a ajouté la dirigeante du spécialiste des bases de données et du cloud.

En conséquence, Oracle est bien plus optimiste pour ses perspectives dans le cloud. La partie Infrastructure Cloud du plan financier global d'Oracle sera présentée en détail le mois prochain lors d'une réunion avec les analystes financiers.

" Pour vous donner un aperçu, nous prévoyons que les revenus de l'infrastructure Cloud d'Oracle augmenteront de 77 % pour atteindre 18 milliards de dollars au cours de cet exercice financier, puis passeront à 32 milliards, 73 milliards, 114 milliards et 144 milliards de dollars au cours des quatre années suivantes. La plupart des revenus de ces prévisions sur cinq ans sont déjà comptabilisés dans notre RPO déclaré", a indiqué la directrice générale d'Oracle. Et de conclure : " Oracle démarre l'exercice 2026 sur les chapeaux de roue "

Si Oracle n'a pas divulgué le nom de ses clients, UBS suppose que la plus forte augmentation provient d'OpenAI (plus de 100 milliards de dollars), ainsi que de xAI et Meta.

