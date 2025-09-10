 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 760,50
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street - Oracle brûle les étapes vers les 1000 milliards de dollars de capitalisation
information fournie par AOF 10/09/2025 à 17:14

(AOF) - A l’heure de l’IA, les compteurs s’affolent : les montants investis et les capitalisations atteignent des sommets. Nvidia, le principal bénéficiaire de son développement est devenue la première société au monde à dépasser les 4000 milliards de dollars de capitalisation. Aujourd’hui, Oracle (+41,43% à 341,58 dollars) a vu sa capitalisation passer de plus de 678 milliards de dollars à 940 milliards de dollars entre hier et aujourd’hui. Ce gain de 262 milliards de dollars se compare à une capitalisation de 288 milliards de dollars pour le champion français, LVMH.

Oracle s'envole à la faveur de perspectives particulièrement favorables dans les infrastructures d'intelligence artificielle, dont les géants dans ce domaine comme OpenAI et Meta ont besoin pour faire tourner leurs modèles de langage. Le "RPO" pour Remaining Performance Obligations, une mesure du carnet de commandes d'Oracle, s'est ainsi envolé de 359% a 455 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, clos fin août, de l'exercice 2026.

" Nous avons signé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec trois clients différents au premier trimestre ", a expliqué Safra Catz, directrice générale d'Oracle.

" Il est clair qu'Oracle gagne des parts de marché dans le secteur en forte croissance des infrastructures IA (nous estimons que le marché des applications d'IA à lui seul représentera 155 milliards de dollars d'ici 2030)", explique Bank of America. L'analyste a relevé sa recommandation d'Acheter à Neutre. " Le retour sur investissement des dépenses d'investissement croissantes reste incertain à l'heure actuelle", relève cependant l'analyste. Cette publication," fait peut-être d'Oracle, la plus grande réussite en matière d'accélération de la croissance parmi les grandes capitalisations du secteur technologique ", fait remarquer UBS.

Plus de 500 milliards de dollars de RPO

Et ce n'est pas fini. " Au cours des prochains mois, nous prévoyons de signer plusieurs contrats supplémentaires avec des clients représentant plusieurs milliards de dollars, et le RPO devrait dépasser les 500 milliards de dollars " a ajouté la dirigeante du spécialiste des bases de données et du cloud.

En conséquence, Oracle est bien plus optimiste pour ses perspectives dans le cloud. La partie Infrastructure Cloud du plan financier global d'Oracle sera présentée en détail le mois prochain lors d'une réunion avec les analystes financiers.

" Pour vous donner un aperçu, nous prévoyons que les revenus de l'infrastructure Cloud d'Oracle augmenteront de 77 % pour atteindre 18 milliards de dollars au cours de cet exercice financier, puis passeront à 32 milliards, 73 milliards, 114 milliards et 144 milliards de dollars au cours des quatre années suivantes. La plupart des revenus de ces prévisions sur cinq ans sont déjà comptabilisés dans notre RPO déclaré", a indiqué la directrice générale d'Oracle. Et de conclure : " Oracle démarre l'exercice 2026 sur les chapeaux de roue "

Si Oracle n'a pas divulgué le nom de ses clients, UBS suppose que la plus forte augmentation provient d'OpenAI (plus de 100 milliards de dollars), ainsi que de xAI et Meta.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ORACLE
337,855 USD NYSE +39,86%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 17:14:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jordan Bardella à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 2 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le RN ne veut pas censurer immédiatement Lecornu, mais attend une "rupture", dit Bardella
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:30 

    Le Rassemblement national ne veut pas censurer immédiatement le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, mais attend une "rupture" avec la politique menée jusqu'ici, a expliqué son président Jordan Bardella mercredi à Strasbourg. Le parti d'extrême droite ne ... Lire la suite

  • Olivier Faure (g) et Boris Vallaud, à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Au centre du jeu, le Parti socialiste met la pression sur le nouveau Premier ministre
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:27 

    Au coeur du jeu politique, le Parti socialiste met la pression sur Sébastien Lecornu, proche d'Emmanuel Macron, et pose de strictes conditions pour ne pas le censurer, alors que La France insoumise l'accuse déjà de jouer les supplétifs de la macronie. Le patron ... Lire la suite

  • Le logo de la maison de mode Valentino
    Valentino ne changera pas de mains avant au moins 2028, dit Kering
    information fournie par Reuters 10.09.2025 18:22 

    Kering et la société d'investissement Mayhoola ont annoncé mercredi que la répartition actuelle du capital social de Valentino resterait inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt. Selon un communiqué, les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris termine en petite hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:21 

    La Bourse de Paris a fini en légère hausse mercredi, digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production en août aux Etats-Unis, tout en gardant un œil sur la situation politique française. Le CAC 40 a pris 0,15%, à 7.761,32 points, en hausse ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank