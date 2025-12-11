La valeur du jour à Wall Street - Oracle affiche sa plus forte chute depuis 2001

(AOF) - Dans un contexte boursier marqué par les interrogations à propos de l'existence d'une bulle dans l'intelligence artificielle, Oracle ne disposait que d'une faible marge d'erreur. La firme de Larry Ellison est considérée comme le maillon faible pour cette thématique du fait de l'importance des fonds dont elle aura besoin pour financer ses projets. Le verdict est tombé, l'action du spécialiste des bases de données et du cloud chute de 13,21% à 194,54 dollars et occupe la dernière place de l'indice S&P500.

Sic transit...

En septembre, l'action Oracle avait culminé à 345,72 dollars à la faveur de perspectives particulièrement favorables dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Larry Ellison était devenu un moment l'homme le plus riche du monde devant Elon Musk.

Au deuxième trimestre, clos fin novembre, de l'exercice 2026, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bond de 95% de son bénéfice net à 6,135 milliards de dollars, soit 2,10 dollars par action.

Les comptes du groupe ont bénéficié cette année d'une plus-value avant impôts de 2,7 milliards de dollars liée à la vente de la participation d'Oracle dans la société de puces, Ampere.

Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 2,26 dollars, bien supérieur au consensus de 1,64 dollar, mais il n'est pas certain qu'ils puissent être directement comparés du fait de la plus-value enregistrée.

Le flux de trésorerie disponible était négatif à hauteur de 9,967 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de de -5,914 milliards de dollars, " en raison d'investissements supérieurs aux prévisions des analystes.

L'infrastructure cloud déçoit

Les revenus ont progressé de 14%, à 16,06 milliards de dollars, alors que le marché visait 16,21 milliards de dollars. Les revenus cloud du groupe ont augmenté de 34%, à 7,98 milliards de dollars, soit légèrement sous les attentes : 8,04 milliards de dollars. Ils ont été soutenus par L'activité infrastructure cloud, qui a enregistré une croissance de 68% de ses ventes à 4,1 milliards de dollars. Jefferies souligne qu'elle est inférieure à la prévision de Wall Street d'une progression de 71%.

Le "RPO" pour Remaining Performance Obligations, une mesure du carnet de commandes d'Oracle, a flambé de 438% à 523 milliards de dollars.

La question du financement de la croissance

"Malgré l'engagement de la direction à maintenir la notation investment grade du groupe, les préoccupations relatives au financement de la dette liée à l'IA n'ont pas été dissipées," regrette Jefferies.

"Nous disposons de diverses sources à travers notre structure d'endettement sur les marchés obligataires publics, bancaires et privés'" a déclaré le directeur financier, Douglas Kehring. Il a cité d'autres options de financement, notamment l'installation de puces fournies par ses clients aux centres de données du groupe. Pour Douglas Kehring, ces options permettent à Oracle de synchroniser ses paiements avec ses recettes et "d'emprunter beaucoup moins que ce que la plupart des gens prévoient".

Interrogé par un analyste sur le montant des fonds qu'Oracle aura besoin de lever pour financer ses projets de croissance dans le domaine de l'IA, le directeur général, Clay Magouyrk, a répondu avoir lu plusieurs rapports d'analystes évoquant plus de 100 milliards de dollars. Mais pour le dirigeant du groupe technologique, il pense qu'il aura "besoin d'une somme inférieure, voire nettement inférieure".

Oracle plus optimiste pour 2027

S'agissant de ses perspectives, le groupe technologique a confirmé son objectif de 67 milliards de dollars pour l'exercice en cours. Sa prévision d'investissements a en revanche été relevée de 15 milliards de dollars, à 50 milliards de dollars pour cet exercice.

Oracle a aussi rehaussé de 4 milliards de dollars son objectif de revenus pour l'exercice suivant, à 89 milliards de dollars. "La grande majorité des commandes concernent des opportunités pour lesquelles nous disposons de capacités à court terme, ce qui signifie que nous pouvons convertir plus rapidement le carnet de commandes supplémentaire en chiffre d'affaires," a expliqué Douglas Kehring.

Au troisième trimestre, le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 1,70 et 1,74 dollar pour des revenus totaux en progression de 16% à 18% à taux de change constants, dont une croissance de 37% à 41% pour le cloud. Wall Street ciblait un bénéfice par action ajusté de 1,71 dollar et une croissance de 19% pour le chiffre d'affaires du groupe.

