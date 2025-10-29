La valeur du jour à Wall Street - Nvidia dépasse le cap des 5000 milliards de dollars de capitalisation et après ?

(AOF) - Nvidia gagne 3,91% à 208,90 dollars et pèse désormais plus de 5000 milliards de dollars en Bourse. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle avait déjà été la première société à dépasser les 4000 milliards de dollars de capitalisation en début juillet. Nvidia devance désormais de 1000 milliards de dollars la capitalisation du numéro 2, Apple . Le franchissement de ce seuil intervient alors que le président américain, actuellement en Asie, a indiqué qu'il allait discuter de Blackwell, la puce de dernière génération de Nvidia, avec le président chinois.

Donald Trump l'a surnommée la puce "super duper", soit la puce "super géniale" dans la langue de Molière.

Lors de la publication de ses comptes du deuxième trimestre fin août, Nvidia avait indiqué qu'il pourrait enregistrer entre 2 et 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaires au troisième trimestre, si les problèmes géopolitiques se résorbaient. En clair, si la firme technologique américaine étaient autorisée à vendre ses produits en Chine. Jusqu'ici, la situation n'a pas basculé, mais un changement reste possible.

En amont d'une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping cette semaine, Bank of America juge qu'un scénario possible serait que Nvidia (et AMD) obtiennent l'autorisation de reprendre les livraisons de leurs GPU vers la Chine. "Cependant, la Chine a déjà indiqué qu'elle n'était pas très intéressée par des produits performants mais de génération précédente. Par conséquent, à moins que les négociations entre les États-Unis et la Chine n'aboutissent à une autorisation explicite pour les produits Blackwell, nous supposons que la contribution des centres de données chinois sera pratiquement nulle," détaille l'analyste.

5000 milliards de dollars et après ?

Bank of America a rehaussé son objectif de cours de 235 à 275 dollars, soit un potentiel de hausse de plus de 30%. Nvidia afficherait alors une capitalisation de plus de 6500 milliards de dollars. UBS a remonté le sien à 235 dollars contre 205 dollars auparavant.

Depuis le début de la semaine, le patron de Nvidia, Jensen Huang a multiplié les annonces : prises de participations dans Nokia, construction d'une nouveau superordinateur pour le ministère de l'énergie, 500 milliards de dollars de commandes pour ses puces avancées...