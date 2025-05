La valeur du jour à Wall Street Nouvelle déconvenue pour UnitedHealth qui suspend ses objectifs annuels et chute en bourse

(AOF) - UnitedHealth trébuche lourdement à Wall Street avec une perte de 14,13 %, à 325,28 dollars. Ce repli, l’un des plus importants du jour à New York, pèse logiquement sur l’indice Dow Jones (- 0,30 %). En outre, les concurrents du spécialiste de l’assurance et des services de santé sont également touchés à l’image d’Elevance Health (- 6,13 %), Humana (- 6,30 %) ou encore CVS Health Corp (- 4,24 %). Outre un changement à la tête de l’entreprise, les investisseurs n’apprécient pas la suspension des objectifs financiers annuels.

Cette décision est liée à la fois à l'accélération de l'activité observée dans la division Soins, qui s'élargit à plus d'offres de prestations, mais aussi aux coûts médicaux plus importants que prévu pour les bénéficiaires de Medicare Advantage, des nouveaux membres d'UnitedHealthcare, qui sont plus nombreux qu'attendu. L'entreprise espère toutefois renouer avec la croissance en 2026.

UnitedHealth avait lancé un avertissement sur résultats le 17 avril dernier

Pour rappel, il y a un mois, le groupe avait lancé un avertissement sur résultats, en révisant notamment à la baisse sa prévision de bénéfice par action. Ce dernier est désormais attendu entre 24,65 et 25,15 dollars, contre une précédente fourchette allant de 28,15 à 28,65 dollars. En bourse, le titre UnitedHealth avait chuté de 22,38 % le 17 avril dernier. D'ailleurs, en prenant en compte cette variation (-22,38 %), l'action a chuté de plus de 35 % au 12 mai à la clôture.

Départ du PDG, remplacé par l'actuel président du conseil d'administration

Autre nouvelle, le spécialiste de l'assurance et des services de santé a annoncé la nomination, avec effet immédiat, de Stephen Hemsley au poste de président-directeur général pour succéder à Andrew Witty qui a décidé de quitter ses fonctions pour raisons personnelles. Stephen Hemsley, qui a déjà occupé le poste de PDG entre 2006 et 2017, conservera la présidence du conseil d'administration et Andrew Witty occupera les fonctions de conseiller principal de Stephen Hemsley.