La valeur du jour à Wall Street - Microsoft mauvais élève du Dow Jones

(AOF) - Si les profits du Microsoft ont dépassé les attentes, le ralentissement du cloud inquiète. D’autant plus qu’il devrait se poursuivre. En Bourse, l’action du géant de l'informatique perd 4,45% à 335,35 dollars et ferme la marche de l’indice Dow Jones. « Il semble que Microsoft ait ouvertement jeté de l'eau froide sur certaines opinions (trop) optimistes à Wall Street concernant le moment où l'intelligence artificielle contribuera à la croissance de son chiffre d'affaires, en annonçant un chemin d'adoption ‘graduel’, fait également remarquer UBS.

Son impact se fera plus sentir sur la seconde partie du nouvel exercice.

Au quatrième trimestre, clos juin, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net bondir de 20% à 20,1 milliards de dollars, soit 2,69 dollars par action. Le chiffre d'affaires a atteint pour sa part 56,2 milliards de dollars, en hausse de 8% (+10% à taux de change constants) sur un an. Les analystes attendaient respectivement 5,56 dollars par titre et 55,5 milliards de dollars.

La firme de Redmond, dans l'Etat de Washington, a profité de la progression de l'activité de sa division Intelligent Cloud, qui chapeaute les produits et services liés aux serveurs, comme Windows Server, SQL Server et Azure (cloud commercial). Elle a en effet vu ses ventes bondir de 15% (+17% à taux de change constants) à 24 milliards de dollars.

Très surveillé par les analystes car il est le moteur du groupe depuis ces dernières années, Azure a vu ses ventes augmenter de 26% en données brutes. Elles ont progressé de 27% à taux de change constants, contre 31% au trimestre précédent. Les services liés à 'intelligence artificielle ont contribué à hauteur de 1 points à la croissance.

L'activité cloud du groupe a continué d'être freinée par la décision de ses clients d'optimiser leurs dépenses numériques pour faire plus avec moins.

Pendant la conférence de presse avec les analystes, la directrice financière, Amy Hood, a précisé qu'elle anticipait un nouveau ralentissement de la croissance Azure. Elle devrait s'élever entre 25% et 26% sur le trimestre en cours à taux de change constants.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.