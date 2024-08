La valeur du jour à Wall Street - Meta dévoile d'excellents résultats

(AOF) - Meta progresse de 7,68% à 511,32 dollars à la Bourse de New-York pour occuper l’une des premières places du S&P 500. La maison-mère de Facebook et d'Instagram a dévoilé hier soir des résultats solides et une prévision de revenus supérieure aux attentes. "Je pense qu'une partie de ce qui est si fondamental à propos de l'IA est qu'elle finira par affecter presque tous les produits que nous avons d'une manière ou d'une autre. Elle améliorera les produits existants et en rendra possible un grand nombre de nouveaux", a déclaré le fondateur, Mark Zuckerberg lors de la conférence avec les analystes.

Avant d'ajouter : "C'est la raison pour laquelle on plaisante sur le fait que tous les PDG des entreprises technologiques participent à ces conférences téléphoniques sur les résultats et ne font que parler de l'IA pendant tout ce temps. C'est parce que c'est en fait très excitant".

"Sur Facebook et Instagram, les progrès de l'IA continuent d'améliorer la qualité des recommandations et de stimuler l'engagement", s'est félicité le dirigeant.

"Auparavant, les annonceurs venaient nous voir avec un public spécifique qu'ils voulaient atteindre, par exemple une certaine tranche d'âge, une zone géographique ou des centres d'intérêt. Nous avons fini par arriver à un point où notre système publicitaire peut mieux prédire qui serait intéressé que les annonceurs eux-mêmes", a souligné Mark Zuckerberg.

Au deuxième trimestre, le profit net de Meta a bondi de 73% à 13,465 milliards de dollars, soit 5,71 dollars par action. Le consensus s'élevait à seulement 4,72 dollars par titre.

Son chiffre d'affaires a progressé de 22% à 39,07 milliards de dollars alors que le marché ciblait 38,3 milliards de dollars. "Il a atteint le niveau le plus élevé des prévisions, et les tendances du marché publicitaire restent saines. Meta a constaté une forte croissance dans pratiquement tous les secteurs et toutes les régions, en particulier dans les domaines du commerce en ligne, des jeux, du divertissement et des médias ", relève JPMorgan.

Pour le trimestre en cours, la firme californienne anticipe un chiffre d'affaires compris entre 38,5 milliards et 41 milliards de dollars, alors que le consensus s'élève à 39,2 milliards.

Elle prévoit toujours entre 96 à 99 milliards de dollars de dépenses pour l'année 2024. Mark Zuckerberg a toutefois révisé à la hausse le montant des investissements prévu, désormais anticipé entre 37 et 40 milliards de dollars contre de 35 à 40 milliards de dollars auparavant. Meta veut accélérer le développement de ses infrastructures.

JPMorgan précise que les investissements seront répartis en deux catégories : core AI, qui sera axé sur les rendements à travers l'engagement, la performance publicitaire et la génération de revenus et GenAI, qui créera à terme des opportunités de monétisation à long terme.

S'agissant du calendrier de monétisation de l'intelligence artificielle générative, UBS note que la direction a exclu tout bénéfice potentiel pour les revenus 2024 et 2025, mais elle a en même temps exposé des idées de produits potentiels (chatbots commerciaux, AI Studio, créatifs publicitaires...).

