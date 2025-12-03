La valeur du jour à Wall Street - Marvell Technology affiche son optimisme sur ses perspectives

(AOF) - Marvell Technology s'adjuge 4,21%, à 96,80 dollars, des perspectives favorables s'accompagnant de l'acquisition de Celestial AI, une start-up spécialisée dans les interconnexions optiques à haute performance, pour un maximum de 5,5 milliards de dollars. "Nos prévisions de croissance du chiffre d'affaires des centres de données pour l'année prochaine sont désormais supérieures aux attentes initiales ", a déclaré le PDG, Matt Murphy. Les revenus dans ce domaine devraient progresser de plus de 25% au cours du prochain exercice financier, contre une prévision de 18% en septembre.

Au troisième trimestre, clos début novembre, de l'exercice 2026, le fabricant de puces a généré un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars, ou 2,20 dollars par action, contre une perte de 676,3 millions, ou -78 cents par action un an plus tôt. Le 14 août 2025, la société a finalisé la vente de son activité Ethernet automobile à Infineon Technologies AG pour un montant de 2,5 milliards de dollars en espèces, ce qui s'est traduit par un gain avant impôts de 1,8 milliard de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 76 cents, surpassant le consensus de 2 cents.

Revenus record

" Marvell a enregistré un chiffre d'affaires record de 2,075 milliards de dollars (+37%) au troisième trimestre, dépassant ainsi le point médian de ses prévisions, grâce à la forte demande pour ses produits destinés aux centres de données. Nous prévoyons une croissance robuste au quatrième trimestre et sommes en bonne voie pour terminer l'exercice fiscal en beauté, avec une croissance du chiffre d'affaires annuel qui devrait dépasser 40%," a déclaré Matt Murphy, PDG de Marvell. Au quatrième trimestre, les revenus du groupe sont anticipés à 2,2 milliards de dollars et le bénéfice par action à 79 cents en moyenne.

Marvell s'offre Celestial AI

En parallèle, le groupe technologique américain a annoncé le rachat de la start-up Celestial AI, basée à Santa Clara, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions pouvant atteindre 5,5 milliards de dollars. Sur ce total, 2,25 milliards de dollars en titres dépendront de l'atteinte de certains objectifs de chiffre d'affaires.

Marvell prévoit que Celestial AI commencera à générer des revenus significatifs au cours du second semestre de l'exercice 2028, pour atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 500 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2028, puis doubler pour atteindre 1 milliard de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2029. La finalisation de la transaction est anticipée au premier trimestre 2026.

"Compte tenu des exigences en matière de puissance, de bande passante, de latence et de portée des structures multi-racks évolutives, les interconnexions vont progressivement passer à des connexions entièrement optiques," explique Marvell. "Cette acquisition permet à Marvell de se positionner en tête de cette transition technologique et de conquérir un tout nouveau marché potentiel pour les semi-conducteurs destinés aux interconnexions optiques".

