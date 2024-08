La valeur du jour à Wall Street - Mars bondit après le rachat de son rival Kellanova pour 35,9 milliards de dollars

(AOF) - Groupe agroalimentaire américain et de cliniques vétérinaires, Mars a annoncé le rachat de l'entité concurrente Kellanova (ex-Kellogg's, connu pour ses céréales de petit déjeuner : Miel Pops, Coco Pops, Frosties). Selon les modalités de l’accord, Mars acquerra tous les capitaux propres en circulation de Kellanova pour 83,50 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur d’entreprise totale de 35,9 milliards de dollars. Suite à l'officialisation de ce rachat, l'action Kellanova bondit à la bourse new-yorkaise gagnant 7,55% à 80,12 dollars.

Mars a l'intention de financer entièrement l'acquisition par une combinaison de liquidités et de nouvelles dettes, pour lesquelles des engagements ont été garantis.

Après la transaction, Kellanova fera partie de Mars Snacking (détenteur des marques Bounty, M&M's, Skittles, Snickers, Twix ; entité dirigée par le président Andrew Clarke et basée à Chicago).

Toutes les marques, actifs et opérations de Kellanova y compris ses marques de snacks, son portefeuille international de céréales et nouilles, ses aliments à base de plantes nord-américaines et ses petits déjeuners surgelés (Pringles, Rice Krispies, Special K...) sont inclus dans la transaction.

L'accord a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de Kellanova. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Kellanova et à d'autres conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. Elle devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025.

L'accord de transaction permet à Kellanova de déclarer et de payer des dividendes trimestriels conformément à la pratique antérieure, avant la clôture de la transaction.

La nouvelle entité vise à améliorer son portefeuille avec l'ajout de nouvelles marques uniques.

Kellanova a réalisé des ventes nettes de plus de 13 milliards de dollars en 2023, avec une présence dans 180 marchés. Ce groupe compte environ 23 000 employés.

Le siège social de la nouvelle entité sera situé dans le Michigan à Battle Creek, le même que Kellanova avant ce rachat.

