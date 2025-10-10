La valeur du jour à Wall Street - Levi Strauss : les droits de douane viennent gâcher la fête

(AOF) - Levi Strauss dévisse de 10,15%, à 22,05 dollars. En dépit d'une solide performance engrangée au troisième trimestre et du relèvement de ses prévisions annuelles, le géant américain du jean inquiète les investisseurs après avoir prévenu que les droits de douane allaient peser sur sa marge au quatrième trimestre. Le groupe a déclaré un bpa de 34 cents, là où le consensus ciblait 31 cents et un chiffre d'affaires, conforme aux prévisions, de 1,54 milliard de dollars, soit une croissance de 6% en données publiées et de 7% en données comparables.
L'embellie a porté sur les zones Asie (+12%), Amérique (+6%) et Europe (+ 5%).
Côté perspectives, la firme basée à San Francisco a relevé ses prévisions pour l'année en cours. Elle cible désormais une croissance en données comparables de son chiffre d'affaires d'environ 3% contre une prévision précédente de 2%. Et vise un bpa compris entre 1,27 dollar et 1,32 dollar, contre une précédente fourchette de 1,25 à 1,30 dollar.
Le dividende trimestriel a été maintenu à 0,14 dollar par action, payable le 4 novembre aux actionnaires enregistrés au 20 octobre.
