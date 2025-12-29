La valeur du jour à Wall Street - Johnson & Johnson boucle une acquisition ; impact dilutif attendu sur les bénéfices

(AOF) - Johnson & Johnson progresse de 0,73%, à 209,16 dollars à Wall Street. La société a annoncé la finalisation de l’acquisition d’Halda Therapeutics, une entreprise américaine de biotechnologie spécialisée en oncologie. Comme annoncé le 17 novembre dernier, le laboratoire a dépensé 3,05 milliards de dollars en numéraire pour s’offrir Halda Therapeutics et sa plateforme RIPTAC (Regulated Induced Proximity TArgeting Chimeras, qui signifie Chimères de ciblage par proximité induite régulée).

Cette dernière est destinée au développement de thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides. Johnson & Johnson est notamment intéressé par le HLD-0915, une thérapie au stade clinique pour le cancer de la prostate, s'appuyant sur près de deux décennies d'innovation de la société dans ce domaine. Il s'agit d'un traitement quotidien oral actuellement en phase 1/2, dont les premiers résultats ont montré qu'il avait été bien toléré tout en présentant des signes préliminaires encourageants d'activité antitumorale.

En outre, au mois d'août dernier, ce candidat-médicament a reçu la désignation de Fast Track de la Food & Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis. Cette désignation doit permettre aux nouveaux traitements importants d'atteindre les patients le plus rapidement possible, notamment grâce à une autorisation accélérée et à une revue prioritaire.

Dans son portefeuille oncologique, Halda Therapeutics dispose de plusieurs candidats plus précoces pour les cancers du sein, du poumon et d'autres types de tumeurs basés sur la technologie RIPTAC.

Cette acquisition sera comptabilisée comme un regroupement d'entreprises, et étant donné qu'elle a été finalisée en 2025, J&J prévoit une dilution de ses bénéfices au quatrième trimestre 2025 et en 2026. Cette dilution totale du bénéfice ajusté par action d'environ 0,20 dollar devrait se répartir équitablement entre les trois derniers mois de l'année 2025 et l'exercice suivant.

