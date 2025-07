La valeur du jour à Wall Street - Intel : toujours pas de lumière au bout du tunnel

(AOF) - Intel (-9,08% à 20,58 dollars) est recalé à l'avant-dernière place du S&P500, l'annonce d'une perte inattendue s'accompagnant d'une nouvelle sévère coupe dans les effectifs. Bank of America synthétise les défis rencontrés par Intel. " L'entreprise doit faire face à la fois à une concurrence acharnée (AMD, ARM), à l'absence d'une gamme de produits basés pour l'IA et à une activité de fabrication fortement capitalistique qui continue de générer de lourdes pertes et qui reste loin derrière le leader du secteur, TSMC, qui renforce rapidement sa présence aux États-Unis ", explique l’analyste.

Nouvelles coupes dans les effectifs

Une des réponses du fabricant de microprocesseurs en difficulté à ses défis : la suppressions de plus de 21400 postes via des départs ou l'attrition. Celui-ci, qui comptait fin juin 96400 employés, sans prendre en compte Mobileye, prévoit de réduire ce nombre à 75 000 d'ici la fin de l'année. Le groupe vise 17 milliards de dollars de dépenses opérationnelles en 2026 et 16 milliards de dollars en 2026.

Le concurrent d'AMD précise avoir mené à bien la plupart des mesures annoncées au trimestre dernier visant à réduire ses effectifs d'environ 15 %. En conséquence, la société a comptabilisé 1,6 milliard de dollars de charges de restructuration au deuxième trimestre.

Arrêts des projets en Allemagne et en Pologne

Intel va aussi concentrer ses 18 milliards d'investissements bruts. La société ne poursuivra plus les projets prévus en Allemagne et en Pologne. Elle avait déjà averti en septembre 2024 qu'elle retardait de 2 ans la construction d'usines en Allemagne et en Pologne. La firme technologique avait prévu en mars 2022 d'investir 17 milliards d'euros pour un site de fabrication à Magdebourg en Allemagne. En Pologne, Intel comptait investir 4,6 milliards d'euros dans une nouvelle usine.

Pour Bank of America, " les réductions des coûts sont nécessaires mais probablement insuffisantes pour un redressement durable ".

Le nouveau directeur général, Lip-Bu Tan, a pris une décision stratégique à propos de l'activité de fonderie. Il a déclaré que la société ne passera pas à la prochaine génération de nœud de fabrication 14A (et aux nœuds futurs) sans s'assurer d'un client externe important pour la fonderie. Selon JPMorgan, cette décision signifie qu'Intel pourrait annoncer une transition vers un modèle davantage axé sur la fabrication en sous-traitance d'ici trois à quatre ans.

L'analyste pense que le redressement pluriannuel progresse lentement, et en l'absence de catalyseurs haussiers à court terme il reste confortable avec sa recommandation sous-pondérer.

Les comptes dans le rouge

Conséquence d'importantes charges de restructuration, le groupe technologique américain a essuyé une perte nette de 2,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une perte de 1,9 milliard de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 10 cents à comparer au consensus d'un profit de 1 cent. Les revenus sont pratiquement stables à 12,86 milliards de dollars, alors qu'ils étaient anticipés à 11,88 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, les revenus sont anticipés entre 12,6 et 13,6 milliards de dollars et le résultat par action ajusté devrait être à l'équilibre. Le marché vise 12,64 milliards de dollars et 4 cents par action.

AOF - EN SAVOIR PLUS