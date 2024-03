La valeur du jour à Wall Street - Intel touche le jackpot grâce à la loi Chips

(AOF) - Le ministère du commerce américain a conclu un accord préliminaire avec Intel pour lui fournir jusqu'à 8,5 milliards de dollars de financement direct et 11 milliards de dollars de prêts dans le cadre de la loi Chips et de la loi sur la science. Si l'action Intel était attendue en hausse en pré-ouverture, elle perd 0,25% à 41,94 dollars. La loi Chips prévoit 39 milliards de dollars de subventions - plus 75 milliards de dollars de prêts et de garanties - pour convaincre les fabricants de puces de construire des usines sur le sol américain.

Les Etats-Unis souhaitent réduire leur dépendance à l'Asie, qui concentre l'essentiel de la production de semi-conducteurs.

Ces financements soutiendront "la construction et l'expansion des installations d'Intel en Arizona, en Ohio, au Nouveau-Mexique et en Oregon, créant ainsi près de 30000 emplois et soutenant des dizaines de milliers d'emplois indirects", a indiqué la Maison-Blanche.

Le financement proposé s'inscrit dans le cadre des projets déjà annoncés par le fabricant de semi-conducteurs d'investir plus de 100 milliards de dollars aux États-Unis sur une période de cinq ans afin d'accroître les capacités de production de puces aux États-Unis.

Le groupe technologique précise qu'il compte demander un crédit d'impôts sur les investissements pouvant atteindre 25% des dépenses éligibles.

Les Etats-Unis prévoient d'investir massivement dans ce secteur afin de produire environ 20% des puces de pointe au niveau mondial d'ici la fin de la décennie. L'Europe affiche pour ambition d'abriter 20 % de la production mondiale de semi-conducteurs d'ici à 2030, soit deux fois plus qu'aujourd'hui.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

Fiche sectorielle - Electronique

Les téléviseurs de grande taille en plein boom

Si les spécialistes s'attendaient à moins d'appétence pour les téléviseurs de grande taille à la sortie de la crise sanitaire, ce n'est manifestement pas le cas. L'IFA a souligné le développement de ces équipements, avec des écrans qui peuvent atteindre jusqu'à 120 pouces. Ce segment de marché devrait voir son activité portée par les Jeux olympiques de l'été prochain. Leader depuis dix-sept ans sur le marché des téléviseurs, Samsung propose la palette technologique la plus complète. Les téléviseurs de grande taille font plutôt partie des produits standards pour le géant coréen. Quant au chinois TCL, qui a ravi à LG la seconde place du marché mondial, il mise sur l'accessibilité de ses produits, avec des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par Samsung. Le groupe a réalisé une croissance de près de 68% entre le premier semestre 2021 et 2022 sur le segment des plus de 65 pouces. Sur un an, la taille moyenne des écrans commercialisés par TCL est passée de 46,3 à 49,9 pouces. Un autre acteur chinois, Hisense, cherche également à gagner des parts de marché sur ce créneau.