La valeur du jour à Wall Street - Intel convoite la start-up de puces d'IA SambaNova Systems
information fournie par AOF 15/12/2025 à 17:23

(AOF) - Intel (-0,87%, à 37,48 dollars) ferait des pieds et des mains pour racheter la start-up californienne SambaNova Systems pour un montant de 1,6 milliard de dollars dette comprise, selon des informations de Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Les négociations entre les deux entités seraient bien avancées. Un accord pourrait être entériné le mois prochain, bien que d'autres investisseurs aient également manifesté leur intérêt. Fondée en 2017, SambaNova Systems développe des architectures matérielles et logicielles pour l'IA générative et l'entraînement de modèles complexes.

Sur ce dossier, une question de gouvernance est à soulever si un accord est trouvé, avec la double casquette de Lip Bu Tan, l'actuel PDG d'Intel et aussi président du conseil d'administration de SambaNova. Cette possible acquisition s'inscrirait dans la stratégie d'Intel qui désire renforcer son portefeuille dans l'univers de l'intelligence artificielle.

Fin septembre, Bloomberg rapportait qu'Intel aurait approché Apple dans le but d'obtenir un investissement de la part de la marque à la pomme en échange d'une partie de son capital. Le fabricant de semi-conducteurs a déjà obtenu 5 milliards de dollars de la société Nvidia et a également eu le soutien du gouvernement de Donald Trump cet été. L'État américain va prendre 10 % du capital du concepteur et fabricant de semi-conducteurs pour près de 8,9 milliards de dollars de titres, soit 433,3 millions d'actions.

Avec Nvidia, Intel va développer plusieurs générations de puces personnalisées pour les centres de données et les PC. Les deux sociétés souhaitent combiner les forces de Nvidia dans l'IA et le calcul accéléré, avec les technologies CPU x86 leader d'Intel et son écosystème.

Outre ces informations, rapportées par l'agence américaine de presse économique et financière, en octobre dernier, Intel avait dévoilé une performance plus solide que prévu au troisième trimestre de son exercice 2025. Le fabricant de microprocesseurs a enregistré un bénéfice net 4,1 milliards de dollars, contre une perte de 16,6 milliards de dollars un an auparavant.

Les comptes du groupe avaient alors été pénalisés par de lourdes charges de restructuration. Hors éléments exceptionnels, le groupe technologique a généré un bénéfice par action de 23 cents, supérieur au consensus de 12 cents. Les revenus ont augmenté de 3%, à 13,7 milliards de dollars, contre 13,2 milliards de dollars attendus.

"Nos résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre marquent notre quatrième trimestre consécutif d'amélioration de l'exécution et reflètent la vigueur sous-jacente de nos marchés principaux. La demande actuelle dépasse l'offre, une tendance qui devrait se poursuivre jusqu'en 2026, " avait déclaré le directeur financier, David Zinsner, il y a moins de deux mois.

Au quatrième trimestre, Intel anticipe un bénéfice par action ajusté compris de 8 cents, pour des revenus entre 12,8 et 13,8 milliards de dollars. Wall Street cible un bénéfice net de 9 cents par action et des revenus de 13,4 milliards de dollars.

