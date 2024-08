La valeur du jour à Wall Street - Intel connaît une chute historique

(AOF) - Intel a multiplié les mauvaises nouvelles hier lors de la publication de ses comptes trimestriels : pertes, suppression de plus de 15% de ses effectifs et suspension du dividende. L'action du fabricant de puces dévisse de 28,18% à 20,87 dollars, affichant le plus fort repli du S&P 500. Il s'agit de sa baisse la plus importante depuis 1982, selon les données de Bloomberg. Malgré un plan d'investissements massifs, Intel peine à améliorer ses produits et perd des parts de marché relativement à ses concurrents, comme Nvidia et AMD.

Parmi les réaction des analystes, HSBC a dégradé sa recommandation de Conserver à Alléger.

Au deuxième trimestre, Intel a essuyé une perte nette de 1,6 milliard de dollars contre un profit de 1,5 milliards, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2 cents, bien inférieur au consensus de 10 cents.

Selon HSBC, la principale mauvaise surprise est venue de la marge brute de 38,7 %, bien inférieur au consensus de 43,5%. La direction a attribué cette déception à plusieurs raisons, la plus importante étant l'augmentation des coûts des wafers en raison du transfert de la production 3nm/4nm vers son usine irlandaise, ce qui s'est traduit par des prévisions tout aussi décevantes pour le troisième trimestre 2024, à savoir 38% contre 45,5% prévus par Wall Street.

Les revenus ont reculé de 1% à 12,8 milliards de dollars contre 12,95 milliards de dollars attendus.

Au troisième trimestre, le groupe technologique anticipe une perte ajustée par action de 3 cents pour des revenus entre 12,5 et 13,5 milliards de dollars. Wall Street anticipait un profit de 30 cents et 14,38 milliards de dollars.

Importantes suppressions de postes

Intel va mettre en place un plan de réduction des coûts de 10 milliards de dollars pour accroître son efficacité et sa compétitivité, qui passera par la suppression de plus de 15% de ses effectifs. La majorité des suppressions de postes sera finalisée d'ici le quatrième trimestre. Intel emploie environ 110 000 personnes, selon Bloomberg.

Le groupe va réduire les dépenses d'investissement brutes en 2024 de plus de 20% par rapport aux projections précédentes, les ramenant entre 25 et 27 milliards de dollars. Intel prévoit des dépenses d'investissement nettes en 2024 comprises entre 11 et 13 milliards de dollars.

Mauvaise nouvelle pour les actionnaires, Intel va suspendre son dividende à partir du quatrième trimestre 2024. La société a réitéré son engagement à long terme en faveur d'un dividende compétitif à mesure que les flux de trésorerie s'améliorent pour atteindre des niveaux durablement plus élevés.

