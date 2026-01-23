 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - Intel chute : des contraintes temporaires de production au premier trimestre 2026
information fournie par AOF 23/01/2026 à 16:32

(AOF) - Intel (-16,15%, à 45,42 dollars) signe la plus forte baisse du S&P 500 au lendemain de la publication de résultats mitigés sur l’exercice 2025. L’action du fabricant mondial de semi-conducteurs plonge, pénalisée par ses pertes qui se sont creusées au quatrième trimestre et ses prévisions du premier trimestre 2026 jugées insuffisantes par les investisseurs. Sur la période en cours, la multinationale américaine sera confrontée à des contraintes d'approvisionnement critiques, tant internes qu'externes, compte tenu d’une demande sans précédent pour ses processeurs de centres de données.

Un quatrième trimestre supérieur aux estimations

"Nous avons dépassé les attentes du quatrième trimestre en termes de chiffre d'affaires, de marge brute et de bénéfice par action (BPA), alors même que nous avons dû composer avec des pénuries de composants à l'échelle de l'industrie", a déclaré David Zinsner, directeur financier d'Intel. "Nous prévoyons que notre stock disponible atteindra son niveau le plus bas au premier trimestre, avant de s'améliorer au deuxième trimestre et au-delà", a t-il précisé.

Dans le détail, sur les trois derniers mois de l'exercice 2025, Intel a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 milliards de dollars, en repli de 4%. Il dépasse le consensus de 13,44 MdsUSD. Le bénéfice par action ajusté ressort à 0,15 USD, soit une hausse de 15% sur un an. Il est supérieur aux attentes : 0,08 USD. Les pertes nettes se sont accrues s'élevant à 600 MUSD, contre 100 MUSD au quatrième trimestre 2024.

La marge brute ajustée de 37,9% sur ce trimestre a également surpassé les estimations : 36,3%. Mais elle est inférieure à celle du quatrième trimestre 2024 : 42,1%.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, les revenus d'Intel sont stables à 52,9 MdsUSD. Par segment d'activité, la division fonderie, incluant la production interne, a généré 17,8 MdsUSD de chiffre d'affaires, soit une hausse de 3%. Les ventes dans le segment Data Center et IA ont progressé de 5% à 4,7 MdsUSD, portées par la demande en infrastructure IA. En revanche, la division dédiée aux ordinateurs portables a reculé de 3%, à 32,2 MdsUSD.

En outre, les pertes nettes se sont réduites en glissement annuel passant de 18,8 MdsUSD à 300 MUSD. Par action, la perte ressort à 0,6 USD, contre 18,8 USD en 2024.

En 2025, la multinationale américaine a réduit ses dépenses opérationnelles (R&D et MG&A) de 17% sur un an à 18,4 MdsUSD, reflétant ses efforts de restructuration.

Capacité de production : un goulot d'étranglement

Côté perspectives, pour le premier trimestre de son exercice 2026, Intel anticipe une perte par action diluée de 0,21 USD (en ajusté, le bénéfice par action est attendu nul). Les revenus devraient être compris entre 11,7 et 12,7 MdsUSD, contre un consensus de 12,51 MdsUSD.

Sur cette période, HSBC souligne que la marge brute d'Intel devrait être inférieure aux attentes, en raison du mix produit et de la montée en puissance du nœud 18A (génération de technologie de fabrication de puces) : 34,5%, contre 36,1% prévu par les analystes.

La banque britannique confirme que "la contre-performance d'Intel attendue sur ce premier trimestre est due à des pénuries de capacité, face à une demande de processeurs (CPU) pour serveurs plus forte que prévu". L'entreprise prévoit que ces contraintes d'approvisionnement s'amélioreront à partir de la fin de ce trimestre et tout au long de l'année 2026.

Tenant compte de ces prévisions, HSBC a abaissé légèrement son estimation de bénéfice net par action pour 2026 de 1%. La banque londonienne maintient son objectif de cours à 50 USD, basé sur un multiple P/B (cours sur valeur comptable*) cible inchangé de 1,9x pour 2026.

*Le ratio Cours/Valeur Comptable (Price-to-Book) est une méthode de valorisation courante pour les entreprises industrielles ou technologiques à forte intensité de capital.

Elle réitère sa recommandation à Conserver car elle estime "qu'un potentiel de hausse supplémentaire reste possible, porté par la dynamique des processeurs (CPU) pour serveurs".

De son côté, Deutsche Bank explique que "ces contraintes de production sur ce premier trimestre vont s'améliorer par la suite grâce à de meilleurs rendements, des temps de cycle optimisés et une meilleure exécution générale". Cela devrait se traduire par une croissance du chiffre d'affaires, supérieure à la saisonnalité habituelle, du deuxième au quatrième trimestre 2026.

Quant à Bank Of America, elle réitère sa recommandation à Sous-performer et son objectif de cours de 40 USD. "Nous estimons que le titre est bien trop valorisé par rapport à la capacité d'Intel à mettre en place un modèle économique compétitif et rentable", s'est justifiée la banque américaine.

Elle relève surtout que si Intel échoue à maîtriser les rendements du nœud 18A pour ses propres besoins, sa crédibilité auprès de clients tiers pour le futur procédé 14A (nom de code d'Intel donné à son futur procédé de fabrication de puces de pointe) sera compromise. Selon elle, "la société manque en effet de légitimité et d'envergure sur un marché de la fonderie où il n'a encore jamais fait ses preuves".

