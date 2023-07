La valeur du jour à Wall Street - Great Ajax bondit en Bourse après la fusion de ses activités avec Ellington Financial

(AOF) - Great Ajax Corp grimpe de plus de 14% à 6,97 dollars à New-York après avoir annoncé ce lundi la fusion de ses activités avec Ellington Financial Inc. (une fiducie de placement immobilier qui investit dans une gamme diversifiée d'actifs financiers) Dans le cadre d'un accord de fusion définitif, Ellington Financial va acquérir Great Ajax, une fiducie de placement immobilier qui investit principalement dans des prêts hypothécaires résidentiels. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2023.

À la clôture de la transaction, les actionnaires d'Ellington Financial devraient détenir environ 84% des actions de la société combinée. Et les actionnaires de Great Ajax devraient détenir environ 16% des actions de la société combinée.

Selon les termes de cet accord de fusion, chaque action ordinaire de Great Ajax sera convertie en 0,5308 action ordinaire d'Ellington Financial, soit environ 12,5 millions d'actions ordinaires d'Ellington Financial au total.

En outre, le cours de clôture des actions ordinaires d'Ellington Financial à la Bourse de New York le 30 juin 2023 implique un prix d'offre de 7,33 dollars par action ordinaire de Great Ajax, ce qui représente une prime d'environ 19 % par rapport à ce cours de clôture.

La société issue de la fusion exercera ses activités sous le nom d'"Ellington Financial Inc." et ses actions continueront d'être négociées à la Bourse de New York sous le symbole actuel d'Ellington Financial : "EFC".

Ellington Financial Management LLC, une filiale d'Ellington Management Group, L.L.C., continuera à gérer la société issue de la fusion.

À l'issue de la transaction, Laurence Penn, président-directeur général d'Ellington Financial, continuera à diriger la société issue de la fusion, et Michael Vranos, Mark Tecotzky et JR Herlihy, cadres d'Ellington Financial, conserveront leurs fonctions actuelles. Le siège de la nouvelle société sera toujours situé à Old Greenwich, dans le Connecticut.