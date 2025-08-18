La valeur du jour à Wall Street - Google sanctionné d'une lourde amende en Australie pour pratiques anticoncurrentielles

(AOF) - L’ACCC (Commission australienne de la concurrence et de la consommation) a ouvert aujourd’hui une procédure devant la Cour fédérale contre Google Asie-Pacifique pour des ententes anticoncurrentielles. Filiale de la société Alphabet (-0,22% à 204,46 dollars), Google reconnaît avoir conclu ces accords dans le passé avec Telstra et Optus (deux opérateurs de télécommunications en Australie), concernant la pré-installation de Google Search sur les téléphones mobiles Android. Google a coopéré avec l’ACCC pour reconnaître sa responsabilité.

L'entreprise américaine de services technologiques a accepté alors de payer une pénalité totale de 55 millions de dollars australiens (soit 30,7 millions d'euros).

Il appartient à la Cour de déterminer si la peine et les autres ordonnances sont appropriées.

Les accords, qui étaient en place entre décembre 2019 et mars 2021, exigeaient que Telstra et Optus ne préinstallent que la recherche Google sur les téléphones Android qu'ils vendaient aux consommateurs, et non sur d'autres moteurs de recherche.

En retour, Telstra et Optus ont reçu une part des revenus générés par Google à partir des annonces affichées aux consommateurs lorsqu'ils utilisaient la recherche Google sur leurs téléphones Android.

Google a admis qu'en concluant ces ententes avec Telstra et Optus, il était probable que cela a eu " pour effet de réduire sensiblement la concurrence ".

En outre, Google et sa société mère américaine, Google LLC, ont également signé un " engagement devant les tribunaux que l'ACCC a accepté pour répondre aux préoccupations plus larges de l'ACCC en matière de concurrence concernant les accords contractuels entre Google, les fabricants de téléphones Android et les opérateurs de télécommunications australiens depuis 2017 ". Google n'est pas d'accord avec toutes les préoccupations de l'ACCC, mais les a reconnues et a proposé de s'engager à y répondre.

Dans le cadre de cet engagement, Google s'engage à " supprimer certaines restrictions de pré-installation et de moteur de recherche par défaut de ses contrats avec les fabricants de téléphones Android et les opérateurs de télécommunications ".

AOF - EN SAVOIR PLUS