La valeur du jour à Wall Street - Gilead Sciences relève ses objectifs annuels après un bon premier semestre

(AOF) - Gilead Sciences (+7,48%, à 118,53 dollars) se distingue à New York après la publication de résultats trimestriels convaincants et le relèvement de certains objectifs annuels. Au deuxième trimestre, le laboratoire a vu son bénéfice net progresser de 21,44%, à 1,96 milliard de dollars. Parallèlement, le bénéfice dilué par action est passé de 1,29 à 1,56 dollar. Le chiffre d’affaires est en croissance de 1,84%, à 7,082 milliards de dollars. Sur le premier semestre, le groupe affiche un bénéfice net de 3,275 milliards de dollars contre une perte de 2,556 milliards de dollars il y a un an.

Quant au chiffre d'affaires, sa croissance n'a été que de 0,8%, à 13,749 milliards de dollars sur les six premiers mois de l'année 2025.

Suite à sa publication, le laboratoire américain a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. Les ventes sur l'exercice 2025 de produits sont désormais attendues entre 28,3 et 28,7 milliards de dollars, contre 28,20 à 28,60 milliards de dollars auparavant. Quant au bénéfice dilué par action il est anticipé entre 5,85 et 6,15 dollars, contre de 5,65 à 6,05 auparavant.

Chez UBS, on qualifie ce deuxième trimestre " d'excellent ". Les analystes en ont profité pour relever leur cible de cours sur Gilead de 108 à 112 dollars, tout en conservant une recommandation à Neutre.

Pour la banque suisse, l'un des principaux points positifs du deuxième trimestre a été l'approbation par les autorités sanitaires américaines du Yeztugo qui devrait être " une source de croissance significative à moyen et long terme ". Ce traitement destiné à la prévention du VIH devient la première option de prophylaxie (ensemble de mesures à prendre pour prévenir les maladies) pré-exposition en injection biannuelle approuvée par la Food & Drug Administration.

