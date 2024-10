La valeur du jour à Wall Street - General Motors sur les chapeaux de roues après avoir relevé ses objectifs annuels

(AOF) - General Motors (+7,71% à 52,70 dollars) affiche la plus forte hausse du S&P500. La présentation de ses résultats du troisième trimestre s’accompagne du relèvement de ses objectifs annuels. Quel contraste avec son concurrent Stellantis, qui a averti début octobre ! Le constructeur américain attend un Ebit ajusté entre 14 et 15 milliards de dollars contre de 13 à 15 milliards précédemment, et un flux de trésorerie disponible ajusté pour sa branche auto entre 12,5 et 13,5 milliards contre de 9,5 à 11,5 milliards précédemment.

GM affiche cependant une perte de 137 millions de dollars en Chine contre un bénéfice de 192 millions l'an dernier.

"Nous nous attendons à ce que l'EBIT ajusté de GM pour 2025 se situe dans une fourchette similaire à celle de 2024", affirme la CEO Mary Barra dans sa lettre aux actionnaires. Elle compte sur "des progrès en matière de rentabilité des véhicules électriques", sur "une augmentation des ventes et de la part de marché" et sur "une large gamme de SUV redessinés plus rentables que les modèles sortants ". La patronne du constructeur compte également sur la discipline globale du groupe en matière de coûts et sa concentration sur l'efficacité du capital", sans oublier "une amélioration des performances en Chine".

"Le consommateur a remarquablement bien résisté pour nous", a déclaré hier le directeur financier Paul Jacobson (selon Reuters), tout en prévoyant une meilleure demande l'année prochaine grâce aux baisses des taux d'intérêt. "Nous n'avons pas encore vraiment mis en place de véritable restructuration", a-t-il ajouté.

General Motors a affiché au troisième trimestre un bénéfice net stable de 3,02 milliards de dollars, qui se traduit par 2,96 dollars par action (en dilué ajusté), contre 2,28 dollars l'an dernier. Il a dépassé le consensus ressortant à 2,43 dollars par action. Son chiffre d'affaires a progressé de 10% à 48,8 milliards de dollars, nettement au-dessus des attentes : 44,6 milliards de dollars.

