 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 245,08
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street General Motors s'envole et prend la tête du S&P 500 après avoir relevé ses objectifs
information fournie par AOF 21/10/2025 à 16:21

(AOF) - General Motors (+12,99%, à 65,555 dollars) est particulièrement recherché après sa publication trimestrielle globalement supérieure aux attentes et le relèvement de ses objectifs financiers annuels. Au troisième trimestre, le constructeur américain d'automobiles a vu son bénéfice net atteindre 1,293 milliard de dollars, contre 3,008 milliards de dollars un an plus tôt. Cette contreperformance est toutefois à relativiser car le bénéfice de ce trimestre a été affecté par des charges exceptionnelles.

Le 14 octobre dernier, le groupe dévoilait une charge de 1,6 milliard de dollars, en raison du ralentissement du taux d'adoption des véhicules électriques qui l'a contraint à réévaluer sa capacité de production dans ce domaine et son empreinte industrielle.

Mary Barra, directrice générale de General Motors, a précisé que d'autres charges pourraient être annoncées : " avec l'évolution du cadre réglementaire et la fin des incitations fédérales à la consommation, il est désormais clair que l'adoption des véhicules électriques à court terme sera inférieure aux prévisions. C'est pourquoi nous réévaluons actuellement notre capacité de production et notre empreinte manufacturière en matière de véhicules électriques. Ces travaux, en cours, ont donné lieu à une charge exceptionnelle au troisième trimestre, et nous prévoyons d'autres charges à l'avenir ".

De son côté, le bénéfice par action dilué et ajusté s'est affiché à 2,80 dollars, contre 2,96 il y a un an, mais les analyses d'UBS tablaient sur une baisse bien plus importante à 2,25 dollars. Autre donnée meilleure que prévu : le chiffre d'affaires. Ce dernier a légèrement reculé de 0,34%, à 48,591 milliards de dollars, par rapport au troisième trimestre 2024, contre un consensus à 45,33 milliards de dollars.

Commentant cette bonne publication, Mary Barra, directrice générale du groupe, a indiqué : " aux États-Unis, nous avons atteint notre meilleure part de marché pour un troisième trimestre depuis 2017, avec des marges solides, et notre activité chinoise, restructurée, a de nouveau été rentable ".

Des objectifs révisés en hausse, l'impact des droits de douane révisé en baisse

Face à ces données plutôt encourageantes, le groupe a ajusté ses objectifs annuels. GM vise désormais un Ebit ajusté entre 12 et 13 milliards de dollars, alors qu'auparavant il était pressenti entre 10 et 12,5 milliards de dollars. En outre, le bénéfice par action dilué et ajusté devrait finalement se situer entre 9,75 et 10,50 dollars par action, contre une précédente fourchette de 8,25 à 10 dollars.

Enfin, l'impact des droits de douane, qui était auparavant évalué sur l'année entre 4 et 5 milliards de dollars, est désormais prévu entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars. Cette hypothèse inclus notamment le maintien des taux tarifaires aux niveaux actuels, soit l'absence d'un nouvel accès de colère de Donald Trump, les coûts indirects des tarifs (comprenant les coûts des matériaux et des fournisseurs

Les analystes d'UBS ont notamment apprécié le fait que GM s'attend à un exercice 2026 plus solide que 2025, grâce à de multiples leviers d'amélioration, notamment la réduction des pertes pour les véhicules électriques, les compensations tarifaires, l'environnement réglementaire et les coûts fixes. La priorité absolue du groupe relève la banque suisse est de ramener les marges de General Motors North America entre 8 et 10% à terme.

Face à ces bonnes nouvelles, UBS a relevé sa recommandation à Acheter, contre Neutre auparavant, et son objectif de cours a été fixé à 81 dollars, soit un potentiel d'appréciation de 39,61% par rapport à la clôture de lundi.

En Europe, Stellantis bénéficie de cette publication de qualité, progressant de 3,72% à 9,452 euros, soit l'une des meilleures performances de l'indice CAC 40.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
66,220 USD NYSE +14,13%
STELLANTIS
9,4870 EUR Euronext Paris +4,10%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2025 à 16:21:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank