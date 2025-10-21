La valeur du jour à Wall Street General Motors s'envole et prend la tête du S&P 500 après avoir relevé ses objectifs

(AOF) - General Motors (+12,99%, à 65,555 dollars) est particulièrement recherché après sa publication trimestrielle globalement supérieure aux attentes et le relèvement de ses objectifs financiers annuels. Au troisième trimestre, le constructeur américain d'automobiles a vu son bénéfice net atteindre 1,293 milliard de dollars, contre 3,008 milliards de dollars un an plus tôt. Cette contreperformance est toutefois à relativiser car le bénéfice de ce trimestre a été affecté par des charges exceptionnelles.

Le 14 octobre dernier, le groupe dévoilait une charge de 1,6 milliard de dollars, en raison du ralentissement du taux d'adoption des véhicules électriques qui l'a contraint à réévaluer sa capacité de production dans ce domaine et son empreinte industrielle.

Mary Barra, directrice générale de General Motors, a précisé que d'autres charges pourraient être annoncées : " avec l'évolution du cadre réglementaire et la fin des incitations fédérales à la consommation, il est désormais clair que l'adoption des véhicules électriques à court terme sera inférieure aux prévisions. C'est pourquoi nous réévaluons actuellement notre capacité de production et notre empreinte manufacturière en matière de véhicules électriques. Ces travaux, en cours, ont donné lieu à une charge exceptionnelle au troisième trimestre, et nous prévoyons d'autres charges à l'avenir ".

De son côté, le bénéfice par action dilué et ajusté s'est affiché à 2,80 dollars, contre 2,96 il y a un an, mais les analyses d'UBS tablaient sur une baisse bien plus importante à 2,25 dollars. Autre donnée meilleure que prévu : le chiffre d'affaires. Ce dernier a légèrement reculé de 0,34%, à 48,591 milliards de dollars, par rapport au troisième trimestre 2024, contre un consensus à 45,33 milliards de dollars.

Commentant cette bonne publication, Mary Barra, directrice générale du groupe, a indiqué : " aux États-Unis, nous avons atteint notre meilleure part de marché pour un troisième trimestre depuis 2017, avec des marges solides, et notre activité chinoise, restructurée, a de nouveau été rentable ".

Des objectifs révisés en hausse, l'impact des droits de douane révisé en baisse

Face à ces données plutôt encourageantes, le groupe a ajusté ses objectifs annuels. GM vise désormais un Ebit ajusté entre 12 et 13 milliards de dollars, alors qu'auparavant il était pressenti entre 10 et 12,5 milliards de dollars. En outre, le bénéfice par action dilué et ajusté devrait finalement se situer entre 9,75 et 10,50 dollars par action, contre une précédente fourchette de 8,25 à 10 dollars.

Enfin, l'impact des droits de douane, qui était auparavant évalué sur l'année entre 4 et 5 milliards de dollars, est désormais prévu entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars. Cette hypothèse inclus notamment le maintien des taux tarifaires aux niveaux actuels, soit l'absence d'un nouvel accès de colère de Donald Trump, les coûts indirects des tarifs (comprenant les coûts des matériaux et des fournisseurs

Les analystes d'UBS ont notamment apprécié le fait que GM s'attend à un exercice 2026 plus solide que 2025, grâce à de multiples leviers d'amélioration, notamment la réduction des pertes pour les véhicules électriques, les compensations tarifaires, l'environnement réglementaire et les coûts fixes. La priorité absolue du groupe relève la banque suisse est de ramener les marges de General Motors North America entre 8 et 10% à terme.

Face à ces bonnes nouvelles, UBS a relevé sa recommandation à Acheter, contre Neutre auparavant, et son objectif de cours a été fixé à 81 dollars, soit un potentiel d'appréciation de 39,61% par rapport à la clôture de lundi.

En Europe, Stellantis bénéficie de cette publication de qualité, progressant de 3,72% à 9,452 euros, soit l'une des meilleures performances de l'indice CAC 40.