La valeur du jour à Wall Street General Motors : l'impact des taxes douanières évalué entre 4 et 5 milliards de dollars cette année

(AOF) - Le titre General Motors est dans le rouge (- 7,20, à 49,38 dollars), signant la plus forte baisse du S&P 500. Le constructeur automobile américain a pourtant publié des résultats trimestriels en baisse mais supérieurs aux attentes, a confirmé ses objectifs, mais a surtout chiffré l’impact négatif des taxes douanières. Rien qu’au deuxième trimestre, il s’élève à 1,1 milliard de dollars. Pour l’ensemble de l’année, General Motors l’estime entre 4 et 5 milliards de dollars, mais a indiqué que des progrès significatifs avaient été effectués pour en atténuer l’impact d’au moins 30 %.

Pour y parvenir, le groupe mise sur des ajustements de production, des initiatives ciblées en matière de coûts et une tarification cohérente. Toutefois, le troisième trimestre sera plus impacté que le deuxième en raison du calendrier du coûts indirect des tarifs.

Sur la période d'avril à juin, le géant américain a généré un chiffre d'affaires à 47,1 milliards de dollars, soit un léger repli de 1,91 % par rapport à la même période un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice net trimestriel s'est élevé à 1,9 milliard de dollars, en baisse de 34,5 %. Le bénéfice par action ajusté et dilué s'est quant à lui élevé à 2,53 dollars, contre des attentes à 2,35 dollars, et un précédent à 3,06 dollars.

Les prévisions pour l'ensemble sont confirmées et General Motors vise un Ebit ajusté compris entre 10 et 12,5 milliards de dollars, contre 14,9 milliards de dollars un an plus tôt. Quant au bénéfice par action dilué-ajusté il est toujours attendu entre 8,25 et 10 dollars, après avoir atteint 10,60 dollars par titre au titre de l'exercice 2024.

La série noire se poursuit pour le secteur automobile. Renault a lancé un avertissement mardi dernier et Stellantis a dévoilé hier des comptes semestriels plus dégradés que prévu.