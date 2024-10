La valeur du jour à Wall Street - Ford recule après l'abaissement de ses perspectives 2024

(AOF) - Ford (-8,36% à 10,42 dollars) affiche un des plus forts reculs du S&P500 après avoir abaissé ses prévisions annuelles. Le géant automobile américain table désormais sur un Ebit ajusté 2024 d’environ 10 milliards de dollars contre 10 à 12 milliards précédemment. Cette publication est en fort contraste avec celle de son concurrent General Motors, qui a au contraire relevé ses prévisions la semaine dernière. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, le PDG Jim Farley a accusé "une guerre des prix mondiale" "alimentée par des surcapacités", selon Reuters.

Les résultats du troisième trimestre contiennent cependant des éléments encourageants.

Ford a généré un bénéfice net de 896 millions de dollars, en baisse de 277 millions de dollars sur un an en raison en grande partie d'une charge d'1 milliard de dollars liée aux véhicules électriques annoncée précédemment. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 49 cents au troisième trimestre, contre un consensus de 47 cents et 39 cents, un an plus tôt.

L'Ebit ajusté s'est élevé à 2,6 milliards de dollars, en hausse 352 millions de dollars sur un an. Ford attribue cette amélioration à un volume plus élevé et à un mix favorable, compensés en partie par la pression sur les prix des véhicules électriques et par des taux de change défavorables.

Le chiffre d'affaires a, progressé de 5% à 46 milliards de dollars : il s'agit du 10e trimestre consécutif de croissance.

"Nous nous transformons en une entreprise à plus forte croissance, à plus forte marge, plus efficace en termes de capital et plus durable", a déclaré John Lawler, directeur financier de Ford. "Le travail que nous avons effectué ces dernières années pour restructurer notre activité et adapter notre gamme de produits aux segments dans lesquels nous connaissons le mieux nos clients favorise une croissance continue et génère un flux de trésorerie plus important et plus régulier".

AOF - EN SAVOIR PLUS