La valeur du jour à Wall Street - Foot Locker lourdement sanctionné après son avertissement sur ses résultats

(AOF) - Foot Locker dégringole de 25,28% à 30,97 dollars à la Bourse new-yorkaise. L'équipementier sportif a revu à la baisse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices face au ralentissement de la demande. Ce "warning" a eu pour effet de pénaliser, à moindre effet, ses concurrents sur les marchés, à l'instar de Nike, en repli de 3%. Foot Locker anticipe désormais un recul de son chiffre d'affaires compris entre 6,5 et 8%, contre -3,5 à -5,5% précédemment, et un bpa ajusté allant de 2 à 2,25 dollars contre une fourchette antérieure comprise entre 3,35 et 3,65 dollars.

Les ventes à magasins comparables pourraient reculer jusqu'à 9% sur l'exercice tandis que la marge brute est attendue entre 26,6% et 28,8% (30,8% à 31% auparavant).

Sur le premier trimestre, la firme a enregistré un bpa ajusté de 70 cents contre 1,60 dollar un an plus tôt et un consensus de 77 cents.

Les ventes à magasins comparables ont diminué de 9,1% contre un consensus logé à -7,9%.

"Nos ventes ont considérablement diminué compte tenu du contexte macroéconomique difficile, ce qui nous a obligés à réduire nos prévisions pour l'année alors que nous faisons des démarques plus agressives pour stimuler la demande et gérer les stocks", a déclaré la PDG Mary Dillon.