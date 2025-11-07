 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street Expedia s'envole après de très bons résultats et des objectifs relevés
information fournie par AOF 07/11/2025 à 16:55

(AOF) - Expedia (+16,69%, à 256,38 dollars) est particulièrement entouré à New York grâce à des résultats trimestriels meilleurs que prévu et au relèvement de plusieurs de ses objectifs annuels. Pour les analystes de Mizuho, "Expedia a publié un ensemble de résultats remarquables", alors que chez Bernstein ils évoquent "des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes, avec des taux de croissance très solides sur l’ensemble du compte de résultat".

Enfin, pour JPMorgan, les résultats et prévisions ont "largement dépassés les attentes, portés par un environnement de demande en amélioration et une exécution opérationnelle solide".

Sur la période de juillet à septembre, le résultat net part du groupe d'Expedia a bondi de 40%, pour s'élever à 959 millions de dollars. Par action, le bénéfice ajusté a connu une croissance de 23%, à 7,57 dollars, contre 6,13 dollars un an plus tôt et un consensus à 6,98 dollars. Parallèlement, le chiffre d'affaires a progressé de 9%, à 4,412 milliards de dollars, supérieur aux attentes qui étaient de 4,28 milliards de dollars. Enfin, les réservations brutes de la société qui exploite plusieurs agences de voyages ont augmenté de 12%, à 30,727 milliards de dollars.

Pour Bernstein, les revenus ont été de 3% supérieurs au consensus, l'Ebitda, qui a bondi de 16%, à 1,449 milliard de dollars, a fait mieux que prévu de 7,5%, et la hausse du bénéfice net par action de 23% illustre un dépassement de 8,8% par rapport aux estimations des analystes.

Les analystes de JPMorgan estiment que la demande est restée robuste au troisième trimestre, avec une accélération aux Etats-Unis et une dynamique soutenue à l'international.

Objectifs sensiblement relevés

Face à ces bons résultats, le groupe a relevé ses prévisions annuelles. Il vise désormais des réservations brutes en hausse de 7%, contre une progression de 3 à 5% estimée précédemment. Quant aux revenus, ils devraient croître de 6 à 7%, alors que la précédente estimation était d'une hausse de 3 à 5%. Enfin, l'expansion de la marge d'Ebitda ajusté devrait être de 2%, contre 1% auparavant.

Pour 2026, la société qui exploite plusieurs agences de voyage, s'attend à poursuivre l'expansion de ses marges, mais à un rythme moins soutenu relève JPMorgan. Les analystes restent à Neutre sur le titre, en visant un objectif de cours de 260 dollars en décembre 2026.

