La valeur du jour à Wall Street - Eli Lilly poids lourd de la cote grâce à ses deux traitements phares
information fournie par AOF 04/02/2026 à 17:43

(AOF) - Eli Lilly (+9,35%, à 1 097,22 dollars) brille à Wall Street après la publication de ses résultats trimestriels et de ses perspectives 2026. Le bond de l’action du plus grand laboratoire pharmaceutique mondial refait passer sa capitalisation boursière au-dessus du seuil des 1 000 milliards de dollars, juste après Walmart et ses 1 020 milliards de dollars, et juste sous Berkshire Hattaway et ses 1 090 milliards de dollars.

Le géant américain a annoncé des ventes de 19,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une progression impressionnante de 43%. Cette excellente performance a été portée par l'explosion des volumes de Mounjaro et Zepbound. Le premier est un traitement contre le diabète de type 2 et le second est destiné à lutter contre l'obésité.

L'augmentation des volumes a atteint 46% sur le trimestre, et a été partiellement compensée par une baisse de 5% liée à la diminution des prix réalisées.

Dans le détail, les ventes aux Etats-Unis ont bondi de 43%, à 12,9 milliards de dollars, avec une hausse des volumes de 50%, tempérée par une baisse des prix de 7%. Les revenus hors Etats-Unis ont grimpé de 43% également, à 6,4 milliards de dollars, portés des volumes en croissance de 38% et, dans une moindre mesure, par un impact de change favorable de 4%.

Une augmentation de 43% encore a été observée sur la marge brute, qui a atteint 15,9 milliards de dollars, grâce à un mix-produit favorable et une amélioration des coûts de production, malgré la baisse des prix réalisés.

Toujours sur la période d'octobre à décembre, les dépenses de R&D ont augmenté de 26%, à 3,8 milliards de dollars, reflétant les investissements continus dans le portefeuille de molécules en phase précoce et avancée.

Enfin, le bénéfice net trimestriel s'est élevé à 6,6 milliards de dollars, et le bénéfice par action se situe à 7,39 dollars. Un an plus tôt, ces données étaient respectivement à 4,4 milliards de dollars et 4,88 dollars par titre.

Pour 2026, Eli Lilly vise des revenus compris entre 80 et 83 milliards de dollars, un bénéfice par action entre 33,5 et 35 dollars, et une marge de performance (marge brute moins frais de R&D, de marketing, de vente et d'administration) de 46 à 47,5%.

A titre de comparaison, les revenus 2025 du groupe s'élèvent à 65,179 milliards de dollars.

