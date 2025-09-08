La valeur du jour à Wall Street EchoStar poursuit ses cessions de licences de spectre, auprès de SpaceX cette fois

(AOF) - EchoStar (+ 16,63 %, à 78,42 dollars) flambe à New York après avoir conclu un accord définitif avec SpaceX pour la vente de licences de spectre. Pour cette transaction, EchoStar recevra 17 milliards de dollars, la moitié en cash et l’autre partie en actions SpaceX, valorisées au moment de la signature de cet accord. Ce dernier prévoit également le financement par SpaceX d’environ 2 milliards de dollars d’intérêts sur la dette d’EchoStar jusqu’en novembre 2027.
Dans le cadre de cette opération, les deux sociétés signeront un accord commercial de long terme qui permettra aux abonnés Boost Mobile d'EchoStar d'accéder au service Starlink Direct to Cell de nouvelle génération de SpaceX.
Pour Gwynne Shotwell, la présidente et directrice des opérations de SpaceX : " les satellites Starlink de première génération de SpaceX ont déjà connecté des millions de personnes lors de catastrophes naturelles, leur permettant de contacter les secours et leurs proches. Avec des fréquences exclusives, SpaceX développera la prochaine génération de satellites Starlink Direct to Cell, offrant des performances nettement supérieures et une couverture étendue pour tous les utilisateurs ". Actuellement, Starlink Direct to Cell est le plus grand fournisseur de couverture 4G au monde, avec plus de six millions d'utilisateurs.
Pour EchoStar, ces transactions pourraient permettre de clore les enquêtes de la Commission fédérale des communications, et les fonds reçus permettront à la société de rembourser une partie de sa dette, de financer ses opérations courantes et ses initiatives de croissance.
