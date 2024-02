La valeur du jour à Wall Street - eBay en forme alors que profits et perspectives surprennent favorablement

(AOF) - eBay (+7,32% à 47,66 dollars) occupe la deuxième place du S&P500 après avoir présenté des résultats et des objectifs meilleurs qu’anticipé. Au quatrième trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré un bénéfice net en hausse de 8% à 728 millions de dollars, soit 1,40 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,07 dollar, soit 4 cents de mieux qu’anticipé. Les revenus ont augmenté de 2% à 2,56 milliards de dollars, dépassant légèrement le consensus de 2,51 milliards de dollars.

Les revenus sont en progression de 3% à taux de change constants.La valeur des transactions réalisées sur les différents sites d'eBay a progressé de 2% à 18,6 milliards de dollars. Elle a progressé de 3% à taux de change constants.

"Nous avons commencé à voir notre activité s'améliorer vers la fin novembre, en particulier aux États-Unis, sous l'impulsion de consommateurs désireux d'étirer leurs budgets vacances limités", a déclaré Stephen Priest, directeur financier d'eBay, lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Sur le trimestre en cours, eBay prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 1,19 dollar et 1,23 dollar par action (consensus: 1,13 dollar) pour des revenus situés entre 2,50 et 2,54 milliards de dollars (consensus: 2,53 milliards), soit une hausse comprise entre 0% et 2%. Le consensus s'élève à respectivement 99 cents et 2,53 milliards de dollars.

Le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces pour le premier trimestre 2024 de 27 cents par action, soit une augmentation de 8% par rapport au dividende trimestriel précédent. Il a également autorisé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 2 milliards de dollars, portant l'autorisation de rachat d'actions restante de la société à 3,4 milliards de dollars.

