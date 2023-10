La valeur du jour à Wall Street - Dell va distribuer plus de 80 % de son flux de trésorerie disponible ajusté

(AOF) - Dell table sur une croissance de 3% à 4% de ses revenus à long terme et a rehaussé à au moins 8% son objectif de progression de son bénéfice par action ajusté. En Bourse, l'action du groupe informatique perd 1,82% à 65,98 dollars. Dell a annoncé lors d'une réunion avec les analystes l'augmentation de son autorisation de rachat d'actions de 5 milliards de dollars, en plus de l'autorisation restante du plan actuel de 5 milliards de dollars. Elle prévoit en outre d'augmenter son dividende trimestriel de 10 % ou plus par an jusqu'à l'exercice 2028.

La firme technologique va ainsi restituer à ses actionnaires plus de 80 % de son flux de trésorerie disponible ajusté par une combinaison de rachats d'actions et de dividendes.

" Nous pensons que le marché s'attend à ce que Dell révise la fourchette à au moins 50%-75%. Cela dit, nous constatons que certaines conversations suggèrent qu'une minorité d'investisseurs s'attend à un objectif plus agressif " indiquait UBS en amont de cette réunion.

"Nous disposons d'un modèle opérationnel unique, qui a généré 42 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation au cours des cinq dernières années", s'est félicitée Yvonne McGill, directrice financière de Dell Technologies.

Le groupe d'informatique est actuellement confronté à la morosité du marché du PC, dont il est le numéro trois mondial derrière Lenovo et HP Inc. En août dernier, il avait pourtant rehaussé son objectif de profits. Dell avait augmenté son objectif annuel de bénéfice par action de 20 cents à 5,50 dollars, plus ou moins 25 cents. Le chiffre d'affaires est, lui, toujours prévu en repli de 15% en moyenne.

En savoir plus sur le secteur Constructeurs informatiques

Nouveau recul historique des ventes d'ordinateurs

Après avoir déjà subi un fort recul l'an passé, le marché est confronté à une demande qui demeure faible. L'offre pâtit d'un excès de stocks, qui impacte les prix. Selon le cabinet IDC, les ventes de PC ont encore reculé de 29% au premier trimestre, pour tomber à moins de 57 millions d''unités. C'est bien moins que les 59,2 millions d'appareils vendus sur la même période en 2019, avant le Covid. La demande est en retrait pour les particuliers comme les entreprises, qui se sont équipés avec l'essor du télétravail. La hausse continue des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe, et son impact sur l'inflation, est également pénalisante. Parmi les leaders du marché, Lenovo, Dell et Asus ont affiché des baisses de volumes de plus de 30 %. HP a enregistré des ventes en recul de 24 %. Apple a affronté la plus forte chute, avec des ventes qui se sont effondrées de plus de 40% sur un an. Le groupe californien pourrait pâtir de son positionnement plutôt haut de gamme.