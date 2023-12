La valeur du jour à Wall Street - Cigna soigne ses actionnaires

(AOF) - L’action Cigna domine facilement l’indice S&P 500 à la faveur d’un bond de 17,16% à 303,20 dollars. L'assureur santé américain a abandonné son projet de rachat d'Humana, affirme la presse américaine et il va améliorer la rémunération de ses actionnaires. Son conseil d'administration a approuvé une augmentation de 10 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions, ce qui porte l'autorisation totale de rachat d'actions à 11,3 milliards de dollars. La société a l'intention d'utiliser la majorité de son flux de trésorerie discrétionnaire pour les rachats d'actions en 2024.

Cigna prévoit le rachat d'au moins 5 milliards de dollars d'actions d'ici la fin du premier semestre 2024, une partie de ce rachat devant être effectuée par le biais d'un programme de rachat d'actions accéléré mené au cours du premier trimestre 2024.

L'assureur santé a réaffirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2023, à savoir un résultat d'exploitation consolidé ajusté par action d'au moins 24,75 dollars. L'entreprise continue également de viser un résultat d'exploitation consolidé ajusté par action d'au moins 28 dollars pour l'ensemble de l'année 2024.

"Les entreprises n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le prix et d'autres conditions financières, ont affirmé des personnes proches du dossier au Wall Street Journal à propos du projet de rachat d'Humana. À court terme, Cigna se concentre sur des acquisitions de plus petites tailles.

