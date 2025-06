La valeur du jour à Wall Street - Carnival : objectifs relevés après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

(AOF) - Carnival Corporation signe l’une des meilleures performances du S&P 500 (+ 8,07 %, à 25,98 dollars), après avoir dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé certains objectifs financiers. Le bénéfice net ajusté du deuxième trimestre s’est élevé à 470 millions de dollars, contre 134 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté s’est quant à lui élevé à 0,35 dollar, alors que les analystes prévoyaient seulement 0,24 dollar.

Parallèlement, les revenus ont atteint le record de 6,3 milliards de dollars, soit 550 millions de dollars de plus qu'il y'a un an à la même période.

Au niveau des objectifs, le groupe qui est entre autres le numéro un mondial des croisières, table sur un bénéfice net ajusté annuel en hausse de plus de 40 %, soit 200 millions de dollars de plus qu'annoncé en mars. Quant à l'Ebitda ajusté il devrait atteindre 6,9 milliards de dollars, en hausse de plus de 10 % en glissement annuel et supérieur aux précédents objectifs.

