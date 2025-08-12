 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La valeur du jour à Wall Street - Cardinal Health : ventes annuelles en repli et acquisition de Solaris Health
information fournie par AOF 12/08/2025 à 16:38

(AOF) - Cardinal Health (- 8,55%, à 144,18 dollars) dévisse à la Bourse de New York après avoir dévoile des ventes en recul au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'exercice 2024/2025. Le chiffre d'affaires, sur ce trimestre, s'est élevé à 60,2 milliards de dollars, soit une progression de seulement 0,5%, alors que les analystes tablaient sur 60,92 milliards de dollars. Sur douze mois, il ressort à 222,6 milliards de dollars, en repli de 1,85%. En parallèle, l'entreprise américaine de santé a également annoncé une opération de croissance externe.

Au quatrième trimestre clos le 30 juin 2025, le bénéfice net du groupe n'a progressé que de 1,7%, à 239 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action est quant à lui passé de 0,96 à 1 dollar. Sur l'ensemble de l'exercice, le bénéfice net a bondi de 83,22% en passant de 852 millions de dollars, à 1,561 milliard de dollars.

Parallèlement, sur 2024/2025, le bénéfice dilué par action attribuable à Cardinal Health a connu la même trajectoire en s'installant à 6,45 dollars, contre 3,45 dollars un an plus tôt, soit un bond de 87%.

Le résultat opérationnel a bondi de 83% sur un an à 2,3 milliards de dollars et a progressé de 7% au quatrième trimestre à 428 millions de dollars.

Pour l'exercice 2025/2026, le groupe américain dédié aux services de santé et à la distribution de médicaments a relevé son objectif de bénéfice dilué par action non-GAAP. Il est désormais attendu entre 9,30 et 9,50 dollars, contre de 9,10 à 9,30 dollars précédemment. Au cours de l'exercice 2025, ce dernier s'était élevé à 8,24 dollars.

Selon Jason Hollar, le directeur général du groupe : " l'exercice 2025 a été une année charnière pour Cardinal Health, et nous l'avons clôturée sur une lancée positive, avec de solides résultats au quatrième trimestre. Notre solidité opérationnelle, avec des bénéfices en croissance à deux chiffres pour nos cinq segments d'activité, reflète la rigueur avec laquelle nous appliquons notre stratégie et nos investissements de croissance. Nous abordons l'exercice 2026 avec confiance, comme en témoignent nos perspectives financières revues à la hausse, et continuons d'évoluer vers la réalisation de notre plein potentiel " .

Acquisition de Solaris Health

Outre la publication de ses résultats et de ses perspectives, Cardinal Health a annoncé une acquisition via The Speciality Alliance, sa plateforme de services de gestion multi-spécialités.

Cette dernière a signé un accord définitif pour l'achat de Solaris Health, leader national des MSO en urologie, auprès de Lee Equity Partners et des médecins propriétaires de la société.

Pour cette opération, Cardinal Health versera 1,9 milliard de dollars en numéraire pour environ 75% du capital de sa cible. La transaction devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année civile 2025, sous réserve des conditions de clôture, notamment l'obtention des autorisations médicales et réglementaires requises.

