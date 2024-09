La valeur du jour à Wall Street - Broadcom en net recul : ses prévisions de ventes déçoivent

(AOF) - Broadcom (-8,42% à 139,96 dollars) recule à New-York alors que le groupe anticipe un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au quatrième trimestre. Hier, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre. Sur cette période, son bénéfice ajusté par action s'établit à 1,24 dollar, là où le consensus visait 1,22 dollar. Ses revenus ressortent à 13,07 milliards de dollars, en hausse de 47%. L'Ebitda ajusté sur ce trimestre s'élève à 8,22 milliards de dollars (+42%).

L'Ebitda ajusté représente 63% des revenus. Le free cash flow s'est établi à 4,79 milliards de dollars, soit une hausse de 194 milliards de dollars.

Toutefois, la multinationale américaine affiche une perte nette sur ce troisième trimestre à 1,88 milliard de dollars contre un bénéfice de 3,30 milliards de dollars il y a un an à la même période.

"Les résultats du troisième trimestre de Broadcom reflètent la solidité continue de nos solutions de semi-conducteurs IA et de VMware. Nous prévoyons que le chiffre d'affaires de l'IA s'élèvera à 12 milliards de dollars pour l'exercice 2024, grâce aux réseaux Ethernet et aux accélérateurs personnalisés pour les centres de données IA", a déclaré Hock Tan, président-directeur général de Broadcom Inc. Le consensus étant de 11,8 milliards de dollars.

"La transformation de VMware continue de très bien progresser. L'intégration de VMware porte la marge d'Ebitda ajustée à 64% du chiffre d'affaires à la fin de l'exercice 2024", ajoute t-il.

Par ailleurs, le conseil d'administration de la société a approuvé un dividende trimestriel en espèces de 0,53 dollar par action.

Côté perspectives, pour le quatrième trimestre fiscal, les ventes de Broadcom sont attendues voisines de 14 milliards de dollars en tenant compte de VMware, contre un consensus de 14,1 milliards de dollars.

