La valeur du jour à Wall Street - Boeing poursuit son redressement : nette diminution des pertes

(AOF) - Boeing (-3,49% à 228,15 dollars) recule même si les comptes du constructeur aéronautique continuent de se redresser au second trimestre 2025. " Les changements fondamentaux que nous avons apportés pour renforcer la sécurité et la qualité produisent des résultats améliorés, car nous stabilisons nos opérations et fournissons à nos clients des avions, des produits et des services de meilleure qualité ", a déclaré Kelly Ortberg, président-directeur général de Boeing. La perte d'exploitation a diminué sur ce trimestre sur un an, passant de 1,09 milliard de dollars à 176 millions de dollars.

Même tendance pour sa perte nette : elle s'élève à 612 millions de dollars contre 1,43 milliard de dollars un an avant.

La perte de base par action s'élève sur ce trimestre à 1,24 dollar contre 2,90 dollars au deuxième trimestre 2024. Wall Street anticipait une perte plus lourde à 1,48 dollar.

Le free cash flow est toujours négatif à 200 millions de dollars contre -4,32 milliards de dollars il y a un an.

Forte croissance de son activité "avions commerciaux"

Boeing a enregistré au deuxième trimestre 2025 un chiffre d'affaires de 22,7 milliards de dollars en hausse de 35% par rapport au deuxième trimestre 2024. Il dépasse le consensus de 21,68 milliards.

Le chiffre d'affaires de la division avions commerciaux sur cette période s'élève à 10,9 milliards de dollars contre 6 milliards un an avant et la marge d'exploitation est en repli de 5,1% contre 11,9% l'année dernière à la même période, reflétant principalement l'augmentation des livraisons : 150 contre 92 il y a un an.

Sur les six premiers mois de l'année 2025, les livraisons ont bondi de 60% à 280 appareils, générant 19,02 milliards de dollars de revenus, en progression de 79%.

Sur le plan commercial, Boeing a indiqué que " le programme 737 a augmenté son rythme de production à 38 appareils par mois au cours du trimestre " Il " prévoit de le stabiliser à ce niveau avant de demander l'autorisation de le porter à 42 appareils par mois plus tard dans l'année ". Le rythme de production du programme 787 est désormais de sept appareils par mois.

Son carnet de commandes comprenait plus de 5 900 avions d'une valeur de 522 milliards de dollars.

