La valeur du jour à Wall Street - Beyond Meat mal en point après ses trimestriels

(AOF) - Beyond Meat fléchit de 3,36% à 1,30 dollar sur la place new-yorkaise. Le producteur américain de substituts de viande a déclaré une perte nette de 110,7 millions de dollars au troisième trimestre, contre 26,6 millions un an plus tôt, soit une perte ajustée de 47 cents par action contre une perte de 41 cents au trimestre précédent et une perte de 41 cents attendue. Au cours des quatre derniers trimestres, la société n'a pas été en mesure de dépasser les estimations consensuelles de BPA.
Le chiffre d'affaires trimestriel de la firme basée à Los Angeles ressort en recul de 13,3 % à 70,2 millions de dollars, contre 69 millions de dollars attendus.
La société, qui avait reporté la publication de ses résultats trimestriels, anticipe des ventes comprises entre 60 et 65 millions de dollars pour le quatrième trimestre, contre des prévisions de 70,03 millions de dollars.
L'action Beyond Meat a perdu environ 63 % depuis le début de l'année, contre un gain de 14,4 % pour l'indice S&P 500.
